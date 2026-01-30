https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/adanada-saganak-yagis-saricamda-istinat-duvari-yikildi-saimbeyli-ve-fekede-yola-kaya-dustu-1103155589.html
Adana'da sağanak yağış: Sarıçam'da istinat duvarı yıkıldı, Saimbeyli ve Feke'de yola kaya düştü
Adana’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Feke ve Saimbeyli ilçelerinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde Adana'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Yağışın etkisiyle Saimbeyli ilçesinde Obrukbeli Geçidi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaya parçaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan Saimbeyli–Tufanbeyli yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.Feke ilçesinde de benzer bir durum yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Tapan mevkisindeki mahalle yolu ulaşıma kapandı.Öte yandan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde kuvvetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Sabah saatlerinde Adana'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın etkisiyle Saimbeyli ilçesinde Obrukbeli Geçidi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaya parçaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan Saimbeyli–Tufanbeyli yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.
Feke ilçesinde de benzer bir durum yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Tapan mevkisindeki mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Öte yandan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde kuvvetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.