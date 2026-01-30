Türkiye
Mersin'de kuvvetli yağış etkili oluyor: Mezitli Deresi taştı, araçlar su altında kaldı
Mersin'de kuvvetli yağış etkili oluyor: Mezitli Deresi taştı, araçlar su altında kaldı
30.01.2026
2026-01-30T15:28+0300
2026-01-30T15:28+0300
Mersin'de kuvvetli yağış etkili oluyor: Mezitli Deresi taştı, araçlar su altında kaldı

15:28 30.01.2026
Mersin'de sağanak yağış kısa sürede birçok bölgenin su basmasına sebep oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı. Araçlar su altında kaldı.
Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı.

Mersin'de Mezitli Deresi taştı

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.
Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Araçlar su altında kaldı

Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.
Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi.
Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.
İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
