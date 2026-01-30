https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/mersinde-kuvvetli-yagis-etkili-oluyor-mezitli-deresi-tasti-araclar-su-altinda-kaldi-1103151808.html

Mersin'de kuvvetli yağış etkili oluyor: Mezitli Deresi taştı, araçlar su altında kaldı

Mersin'de kuvvetli yağış etkili oluyor: Mezitli Deresi taştı, araçlar su altında kaldı

Sputnik Türkiye

Mersin'de sağanak yağış kısa sürede birçok bölgenin su basmasına sebep oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı. Araçlar su... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T15:28+0300

2026-01-30T15:28+0300

2026-01-30T15:28+0300

türki̇ye

mersin

sağanak

sel

otomobil

dere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103153164_338:0:1725:780_1920x0_80_0_0_13a5d7b6e2e73f8ed4e46cabb6ae6934.png

Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı.Mersin'de Mezitli Deresi taştıKentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.Araçlar su altında kaldıBölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi.Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/izmirde-kuvvetli-saganak-etkili-oldu-izsu-baraj-doluluk-orani-ne-kadar-oldu-1103139780.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, sağanak, sel, otomobil, dere