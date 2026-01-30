https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/mersinde-kuvvetli-yagis-etkili-oluyor-mezitli-deresi-tasti-araclar-su-altinda-kaldi-1103151808.html
Mersin'de kuvvetli yağış etkili oluyor: Mezitli Deresi taştı, araçlar su altında kaldı
Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı.Mersin'de Mezitli Deresi taştıKentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.Araçlar su altında kaldıBölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi.Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
