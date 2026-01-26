https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/abdde-federal-hukumet-yine-kismi-kapanmayla-karsi-karsiya-1103032985.html
ABD'de federal hükümet yine kısmi kapanmayla karşı karşıya
ABD'de federal hükümet yine kısmi kapanmayla karşı karşıya
26.01.2026
ABD'de hükümetin yeniden kapanabileceğine yönelik endişeler artarken Kongre'de bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar bu ihtimali gündeme taşıdı.Geçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle tarihin en uzun hükümet kapanmasının yaşandığı ABD'de, Ocak 2026 itibarıyla federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme geldi.ABD'nin Minneapolis kentinde bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesinin ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik tepkiler arttı.Olayın ardından Kongre'deki Demokrat grupların üyeleri arasında İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) finansmanına ilişkin süregelen endişeler yeniden alevlendi. Demokratların, söz konusu bakanlığın bütçesine onay vermeyeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de federal hükümetin kısmi bir kapanmaya doğru ilerleyebileceğine işaret etti.ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, bu hafta gündeme gelecek bütçe tasarıları arasında yer alan ve İç Güvenlik Bakanlığı'na yönelik finansmanı içeren tasarıya oy vermeyeceklerini bildirdi.Bu durum, ABD’de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.Bu arada Minnesota merkezli şirketlerin 60’tan fazla üst yöneticisi, eyalet, yerel ve federal yetkililer arasında "gerginliğin derhal azaltılması" çağrısında bulundu.Target ve Best Buy’ın da aralarında bulunduğu şirketlerin kaleme aldığı mektupta, "Dünkü trajik haberlerin ardından, gerginliğin derhal azaltılması ve eyalet, yerel ve federal yetkililerin birlikte çalışması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.Temsilciler Meclisi'nin bütçe tasarılarını daha önce kabul ettiği hatırlatılırken kabul edilen tasarıların Senato tarafından da onaylanması gerektiği vurgulandı.Yalnızca Temsilciler Meclisi’nin kabulü yeterli olmuyor. Senato’nun onay vermemesi veya süreci geciktirmesi halinde ilgili harcama kalemleri için fonlama yapılamıyor. Bu durumun da kısmi ya da tam hükümet kapanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.
abd
minneapolis
minnesota
