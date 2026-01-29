https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/szijjarto-macaristan-avrupadaki-askeri-egitim-misyonunun-ukraynaya-tasinmasina-karsi-1103132655.html
Szijjarto: Macaristan, Avrupa’daki askeri eğitim misyonunun Ukrayna’ya taşınmasına karşı
Szijjarto: Macaristan, Avrupa’daki askeri eğitim misyonunun Ukrayna’ya taşınmasına karşı
29.01.2026
AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında Macar gazetecilere açıklamada bulunan Szijjarto, Macaristan’ın Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimini Avrupa’dan Ukrayna topraklarına taşıma planına karşı çıktığını, bu adımın NATO ile Rusya arasında doğrudan askeri çatışma riskini yükselteceğini belirtti.Szijjarto, eğitimin Ukrayna’ya kaydırılmasının NATO üyesi ülkelerle Rusya arasında doğrudan çatışmaya, dolayısıyla NATO-Rusya savaşı riskine yol açabileceğini, bunun da Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiğini vurguladı.Szijjarto, Mayıs 2024’ten bu yana AB’nin askeri danışman göndermek ve Ukraynalı askerlerin eğitim misyonunu Ukrayna topraklarına taşımak istediğini, Macaristan’ın ise bunu “kırmızı çizgi” olarak gördüğünü ve başından beri karşı çıktığını hatırlattı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB’nin Ukrayna askerlerinin Avrupa askeri eğitmenleri tarafından eğitilmesi misyonunu Ukrayna topraklarına taşıma planına karşı olduklarını, bunun NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma ve ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ riskini artıracağını söyledi.
AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında Macar gazetecilere açıklamada bulunan Szijjarto, Macaristan’ın Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimini Avrupa’dan Ukrayna topraklarına taşıma planına karşı çıktığını, bu adımın NATO ile Rusya arasında doğrudan askeri çatışma riskini yükselteceğini belirtti.
Ukraynalı askerlerin AB misyonu kapsamında askeri eğitiminin Ukrayna’ya taşınması isteniyor. Bu, açıkça, daha önce İngiltere ve Fransa arasında varılan, Ukrayna’ya asker gönderme hazırlığına ilişkin anlaşmayla da uyumlu. AB’nin askeri eğitim misyonunun Ukrayna’ya taşınması, kırmızı çizginin aşılması anlamına gelir ve bu, AB ülkeleri ile Rusya arasında çok kolay şekilde doğrudan askeri çatışmaya yol açabilir. Biliyoruz ki AB ülkelerinin ezici çoğunluğu aynı zamanda NATO üyesi.
Szijjarto, eğitimin Ukrayna’ya kaydırılmasının NATO üyesi ülkelerle Rusya arasında doğrudan çatışmaya, dolayısıyla NATO-Rusya savaşı riskine yol açabileceğini, bunun da Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiğini vurguladı.
Dolayısıyla, elbette bu teklifi reddediyoruz. AB’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yürüttüğü askeri eğitim misyonunun Ukrayna’ya taşınmasına kesinlikle onay vermeyeceğiz. Macaristan’ın bu konuda tutumu net.
Szijjarto, Mayıs 2024’ten bu yana AB’nin askeri danışman göndermek ve Ukraynalı askerlerin eğitim misyonunu Ukrayna topraklarına taşımak istediğini, Macaristan’ın ise bunu “kırmızı çizgi” olarak gördüğünü ve başından beri karşı çıktığını hatırlattı.