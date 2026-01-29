https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/szijjarto-macaristan-avrupadaki-askeri-egitim-misyonunun-ukraynaya-tasinmasina-karsi-1103132655.html

Szijjarto: Macaristan, Avrupa’daki askeri eğitim misyonunun Ukrayna’ya taşınmasına karşı

29.01.2026

AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında Macar gazetecilere açıklamada bulunan Szijjarto, Macaristan’ın Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimini Avrupa’dan Ukrayna topraklarına taşıma planına karşı çıktığını, bu adımın NATO ile Rusya arasında doğrudan askeri çatışma riskini yükselteceğini belirtti.Szijjarto, eğitimin Ukrayna’ya kaydırılmasının NATO üyesi ülkelerle Rusya arasında doğrudan çatışmaya, dolayısıyla NATO-Rusya savaşı riskine yol açabileceğini, bunun da Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiğini vurguladı.Szijjarto, Mayıs 2024’ten bu yana AB’nin askeri danışman göndermek ve Ukraynalı askerlerin eğitim misyonunu Ukrayna topraklarına taşımak istediğini, Macaristan’ın ise bunu “kırmızı çizgi” olarak gördüğünü ve başından beri karşı çıktığını hatırlattı.

