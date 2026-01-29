https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/szijjarto-kiev-15-trilyon-euroluk-yardimdan-fazlasini-talep-ediyor-1103128325.html
Szijjarto: Kiev, 1.5 trilyon euroluk yardımdan fazlasını talep ediyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren zirve sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 1.5 trilyon euroluk destek planına ek olarak daha fazla mali yardım talep ettiğini söyledi.Szijjarto, Brüksel’de Ukrayna’ya yönelik 1.5 trilyon euroluk yardımın "olmuş bitmiş bir karar" gibi kabul edildiğini belirterek, “Şu anda burada, Ukrayna’ya destek programı çerçevesinde 1.5 trilyon euronun tahsis edilmesi gerektiğinden, sanki bu karar çoktan alınmış gibi bahsediliyor. Bunun 800 milyar eurosu Ukrayna devletinin işleyişi, 700 milyar eurosu ise ordusu için öngörülüyor” dedi.Szijjarto, Kiev yönetiminin bu büyük meblağlara rağmen AB’den yeni taleplerde bulunduğunu vurgulayarak, “Bugün Brüksel-Kiev tandemi, bu rakamların da ötesine geçen yeni ve daha yüksek mali taleplerle geldi” ifadelerini kullandı.
