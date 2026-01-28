https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/macron-avrupa-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakerelere-tam-olarak-dahil-olmali-1103106619.html

Macron: Avrupa, Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere tam olarak dahil olmalı

28.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_5780296eb065421c5b54b73729b133b6.png

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde Avrupa’nın daha etkin ve tam katılımlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.Fransa lideri ayrıca, Paris’in Rusya üzerindeki baskıyı artırma konusundaki kararlılığını da sürdüreceğini dile getirdi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin 20 maddelik çerçeve anlaşmanın iki aşamalı olacağını, önce ABD ile Ukrayna arasında, ardından ABD ile Rusya arasında imzalanmasının planlandığını, Avrupa Birliği’nin ise taraf olarak yer almayacağını belirtmişti.Müzakerelerin şu anda sürdüğünü ve mevcut yapılandırmanın nihai olmadığını vurgulayan Sibiga, Avrupa Birliği’nin anlaşmada taraf olarak yer almasının öngörülmediğini, ancak AB’nin hem müzakere sürecinde hem de güvenlik garantileri boyutunda rol olacağını ifade etmişti.

