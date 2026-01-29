https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/kolombiyada-parali-askerligin-yasak-olmasina-ragmen-kolombiyalar-ukrayna-ordusuna-katilmaya-devam-1103111704.html
Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olmasına rağmen: Kolombiyalar Ukrayna ordusuna katılmaya devam ediyor
Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olmasına rağmen: Kolombiyalar Ukrayna ordusuna katılmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunda görev yapan Latin Amerikalı militanlar, Kolombiya’da paralı askerliğin yasaklanmasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarını para karşılığında... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T07:54+0300
2026-01-29T07:54+0300
2026-01-29T08:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
kolombiya
ukrayna
paralı asker
militan
peru
ukrayna silahlı kuvvetleri
latin amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091653535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec9abd6c85deffdf766f1e53b3936cf4.jpg
Sputnik, Kolombiya Kongresi’nin, ülkenin Birleşmiş Milletler’in (BM) 1989’da kabul ettiği Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme’ye katılımına ilişkin yasa tasarısını onaylamasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarının para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına katılmaya devam ettiğini tespit etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çatısı altında faaliyet gösteren Özel Latin Tugayı’nın Perulu üyesi, sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında, Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir grubun Şubat ayı başlarında Ukrayna'ya gideceğini ve 1 Şubat'ta yola çıkmadan önce bir eğitim oturumu düzenleneceğini duyurdu.Kolombiya Kongresi'nin, paralı askerlikle ilgili uluslararası sözleşmeyi kabul etmesi ile ilgili yorum yapan Perulu militan, işe aldığı kişilerin Ukrayna'da farklı, ‘yasal’ bir statüye sahip olduğunu savundu.Sputnik’in Özel Latin Tugayı ile ilgili yayınladığı araştırmanın ardından, bu tugayda yer alan paralı askerler, sosyal medya açıklamalarında, Kiev rejiminin hilelerini kullanarak yasal durumları hakkında kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar, ama bununla sadece Ukrayna'daki çatışmalara katıldıkları gerçeğini doğrulamış oldular.Kolombiya Kongresi, 3 Aralık 2025 tarihinde, BM Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşmesi’ni onaylayan bir yasa tasarısını kabul etmişti. İlgili tasarı, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından sunulmuştu. Belge daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek ve ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun imzasına sunulacak.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in yabancı paralı askerleri top yemi olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca açıklamıştı. Para karşılığı savaşmaya gelenler, çok sayıda röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini kötü koordine ettiğini ve çatışmalardan sağ çıkma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/merzten-ukraynaya-kotu-haber-abye-hizli-katilim-mumkun-degil-1103111069.html
kolombiya
ukrayna
peru
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091653535_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d9bbd26e51db1a1e4e3ed1bbfdb0dbad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kolombiya, ukrayna, paralı asker, militan, peru, ukrayna silahlı kuvvetleri, latin amerika
kolombiya, ukrayna, paralı asker, militan, peru, ukrayna silahlı kuvvetleri, latin amerika
Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olmasına rağmen: Kolombiyalar Ukrayna ordusuna katılmaya devam ediyor
07:54 29.01.2026 (güncellendi: 08:19 29.01.2026)
Ukrayna ordusunda görev yapan Latin Amerikalı militanlar, Kolombiya’da paralı askerliğin yasaklanmasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarını para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına çekmeye devam ediyor.
Sputnik, Kolombiya Kongresi’nin, ülkenin Birleşmiş Milletler’in (BM) 1989’da kabul ettiği Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme’ye katılımına ilişkin yasa tasarısını onaylamasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarının para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına katılmaya devam ettiğini tespit etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çatısı altında faaliyet gösteren Özel Latin Tugayı’nın Perulu üyesi, sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında, Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir grubun Şubat ayı başlarında Ukrayna'ya gideceğini ve 1 Şubat'ta yola çıkmadan önce bir eğitim oturumu düzenleneceğini duyurdu.
Kolombiya Kongresi'nin, paralı askerlikle ilgili uluslararası sözleşmeyi kabul etmesi ile ilgili yorum yapan Perulu militan, işe aldığı kişilerin Ukrayna'da farklı, ‘yasal’ bir statüye sahip olduğunu savundu.
Sputnik’in Özel Latin Tugayı ile ilgili yayınladığı araştırmanın ardından, bu tugayda yer alan paralı askerler, sosyal medya açıklamalarında, Kiev rejiminin hilelerini kullanarak yasal durumları hakkında kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar, ama bununla sadece Ukrayna'daki çatışmalara katıldıkları gerçeğini doğrulamış oldular.
Kolombiya Kongresi, 3 Aralık 2025 tarihinde, BM Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşmesi
’ni onaylayan bir yasa tasarısını kabul etmişti. İlgili tasarı, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından sunulmuştu. Belge daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek ve ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
'nun imzasına sunulacak.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in yabancı paralı askerleri top yemi olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca açıklamıştı. Para karşılığı savaşmaya gelenler, çok sayıda röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini kötü koordine ettiğini ve çatışmalardan sağ çıkma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.