Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/kolombiyada-parali-askerligin-yasak-olmasina-ragmen-kolombiyalar-ukrayna-ordusuna-katilmaya-devam-1103111704.html
Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olmasına rağmen: Kolombiyalar Ukrayna ordusuna katılmaya devam ediyor
Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olmasına rağmen: Kolombiyalar Ukrayna ordusuna katılmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunda görev yapan Latin Amerikalı militanlar, Kolombiya’da paralı askerliğin yasaklanmasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarını para karşılığında... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T07:54+0300
2026-01-29T08:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
kolombiya
ukrayna
paralı asker
militan
peru
ukrayna silahlı kuvvetleri
latin amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091653535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec9abd6c85deffdf766f1e53b3936cf4.jpg
Sputnik, Kolombiya Kongresi’nin, ülkenin Birleşmiş Milletler’in (BM) 1989’da kabul ettiği Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme’ye katılımına ilişkin yasa tasarısını onaylamasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarının para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına katılmaya devam ettiğini tespit etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çatısı altında faaliyet gösteren Özel Latin Tugayı’nın Perulu üyesi, sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında, Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir grubun Şubat ayı başlarında Ukrayna'ya gideceğini ve 1 Şubat'ta yola çıkmadan önce bir eğitim oturumu düzenleneceğini duyurdu.Kolombiya Kongresi'nin, paralı askerlikle ilgili uluslararası sözleşmeyi kabul etmesi ile ilgili yorum yapan Perulu militan, işe aldığı kişilerin Ukrayna'da farklı, ‘yasal’ bir statüye sahip olduğunu savundu.Sputnik’in Özel Latin Tugayı ile ilgili yayınladığı araştırmanın ardından, bu tugayda yer alan paralı askerler, sosyal medya açıklamalarında, Kiev rejiminin hilelerini kullanarak yasal durumları hakkında kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar, ama bununla sadece Ukrayna'daki çatışmalara katıldıkları gerçeğini doğrulamış oldular.Kolombiya Kongresi, 3 Aralık 2025 tarihinde, BM Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşmesi’ni onaylayan bir yasa tasarısını kabul etmişti. İlgili tasarı, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından sunulmuştu. Belge daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek ve ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun imzasına sunulacak.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in yabancı paralı askerleri top yemi olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca açıklamıştı. Para karşılığı savaşmaya gelenler, çok sayıda röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini kötü koordine ettiğini ve çatışmalardan sağ çıkma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/merzten-ukraynaya-kotu-haber-abye-hizli-katilim-mumkun-degil-1103111069.html
kolombiya
ukrayna
peru
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091653535_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d9bbd26e51db1a1e4e3ed1bbfdb0dbad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kolombiya, ukrayna, paralı asker, militan, peru, ukrayna silahlı kuvvetleri, latin amerika
kolombiya, ukrayna, paralı asker, militan, peru, ukrayna silahlı kuvvetleri, latin amerika

Kolombiya’da paralı askerliğin yasak olmasına rağmen: Kolombiyalar Ukrayna ordusuna katılmaya devam ediyor

07:54 29.01.2026 (güncellendi: 08:19 29.01.2026)
© AP Photo / Frank AugsteinUkraynalı militanlar
Ukraynalı militanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Abone ol
Ukrayna ordusunda görev yapan Latin Amerikalı militanlar, Kolombiya’da paralı askerliğin yasaklanmasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarını para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına çekmeye devam ediyor.
Sputnik, Kolombiya Kongresi’nin, ülkenin Birleşmiş Milletler’in (BM) 1989’da kabul ettiği Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme’ye katılımına ilişkin yasa tasarısını onaylamasına rağmen bu ülkenin vatandaşlarının para karşılığında Ukrayna ordusu saflarına katılmaya devam ettiğini tespit etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çatısı altında faaliyet gösteren Özel Latin Tugayı’nın Perulu üyesi, sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında, Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir grubun Şubat ayı başlarında Ukrayna'ya gideceğini ve 1 Şubat'ta yola çıkmadan önce bir eğitim oturumu düzenleneceğini duyurdu.
Kolombiya Kongresi'nin, paralı askerlikle ilgili uluslararası sözleşmeyi kabul etmesi ile ilgili yorum yapan Perulu militan, işe aldığı kişilerin Ukrayna'da farklı, ‘yasal’ bir statüye sahip olduğunu savundu.
Sputnik’in Özel Latin Tugayı ile ilgili yayınladığı araştırmanın ardından, bu tugayda yer alan paralı askerler, sosyal medya açıklamalarında, Kiev rejiminin hilelerini kullanarak yasal durumları hakkında kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar, ama bununla sadece Ukrayna'daki çatışmalara katıldıkları gerçeğini doğrulamış oldular.
Kolombiya Kongresi, 3 Aralık 2025 tarihinde, BM Paralı Askerlerin İstihdamına, Kullanımına, Finansmanına ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşmesi’ni onaylayan bir yasa tasarısını kabul etmişti. İlgili tasarı, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından sunulmuştu. Belge daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek ve ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun imzasına sunulacak.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in yabancı paralı askerleri top yemi olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca açıklamıştı. Para karşılığı savaşmaya gelenler, çok sayıda röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini kötü koordine ettiğini ve çatışmalardan sağ çıkma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Merz’ten Ukrayna’ya kötü haber: ‘AB’ye hızlı katılım mümkün değil’
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала