Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Merz'ten Ukrayna'ya kötü haber: 'AB'ye hızlı katılım mümkün değil'
Merz’ten Ukrayna’ya kötü haber: ‘AB’ye hızlı katılım mümkün değil’
Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı şekilde katılımını ihtimal dışı bıraktı.
Alman gazetesi Die Zeit'in aktardığına göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın AB’ye katılması için Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğini söyledi.Merz, Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) liderleri ile yaptığı istişarelerin ardından, “Ukrayna'nın 1 Ocak 2027'de AB'ye katılması söz konusu bile değil. Bu kesinlikle imkansız” açıklamasında bulundu.AB'ye katılmak isteyen her bir ülkenin öncelikle Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Almanya lideri, bu sürecin genellikle birkaç yıl sürdüğünü belirterek, “Ukrayna'yı kademeli olarak Avrupa Birliği'ne yaklaştırabiliriz. Bu her zaman mümkün. Ancak bu kadar hızlı bir katılım gerçekçi değil” dedi.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın AB üyeliği kriterlerini karşılayabileceğine inanmadığını dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da AB’nin, Ukrayna'nın 2030 yılına kadar birliğe katılmasını istediğini, ancak son sözün Macaristan'da olduğunu söylemişti. Ukrayna'nın katılımının Macaristan ekonomisini mahvedeceğini iddia eden Orban ayrıca AB'nin Ukrayna'ya yardım etmek değil, onu sömürgeleştirmek istediğini ve Kiev'i çatışmayı sürdürmeye zorlamanın sömürgeleştirme yöntemlerinden biri olduğunu savunmuştu. Macar lideri, AB'yi desteklediklerini ancak Ukrayna'nın hızlandırılmış Avrupa entegrasyonuna karşı olduklarını ve Kiev'in Budapeşte'nin onayı olmadan asla birliğe katılmayacağını vurgulamıştı.Daha önce Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'yı 2027'de birliğe kabul etmesini talep etmişti. Zelenskiy, “savaşı sona erdiren” anlaşmada net tarihin belirtilmesinin istediğini kaydetmişti.
Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı şekilde katılımını ihtimal dışı bıraktı.
Alman gazetesi Die Zeit'in aktardığına göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın AB’ye katılması için Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğini söyledi.
Merz, Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) liderleri ile yaptığı istişarelerin ardından, “Ukrayna'nın 1 Ocak 2027'de AB'ye katılması söz konusu bile değil. Bu kesinlikle imkansız” açıklamasında bulundu.
AB'ye katılmak isteyen her bir ülkenin öncelikle Kopenhag kriterlerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Almanya lideri, bu sürecin genellikle birkaç yıl sürdüğünü belirterek, “Ukrayna'yı kademeli olarak Avrupa Birliği'ne yaklaştırabiliriz. Bu her zaman mümkün. Ancak bu kadar hızlı bir katılım gerçekçi değil” dedi.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın AB üyeliği kriterlerini karşılayabileceğine inanmadığını dile getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da AB’nin, Ukrayna'nın 2030 yılına kadar birliğe katılmasını istediğini, ancak son sözün Macaristan'da olduğunu söylemişti. Ukrayna'nın katılımının Macaristan ekonomisini mahvedeceğini iddia eden Orban ayrıca AB'nin Ukrayna'ya yardım etmek değil, onu sömürgeleştirmek istediğini ve Kiev'i çatışmayı sürdürmeye zorlamanın sömürgeleştirme yöntemlerinden biri olduğunu savunmuştu. Macar lideri, AB'yi desteklediklerini ancak Ukrayna'nın hızlandırılmış Avrupa entegrasyonuna karşı olduklarını ve Kiev'in Budapeşte'nin onayı olmadan asla birliğe katılmayacağını vurgulamıştı.
Daha önce Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'yı 2027'de birliğe kabul etmesini talep etmişti. Zelenskiy, “savaşı sona erdiren” anlaşmada net tarihin belirtilmesinin istediğini kaydetmişti.
