https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/parali-askerlerin-kullanimina-karsi-uluslararasi-sozlesmeyi-hangi-ulkeler-imzaladi-1085088274.html
Paralı Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Sözleşme'yi hangi ülkeler imzaladı?
Paralı Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Sözleşme'yi hangi ülkeler imzaladı?
Sputnik Türkiye
Paralı Askerlerin İstihdamı, Kullanımı, Finansmanı ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme, paralı askerler gruplarının oluşturulmasını ve ülkeler arasındaki... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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2024-06-21T17:23+0300
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1989'da kabul edilen sözleşme, 2011'de yürürlüğe girdi. Sözleşmeyi onaylayan ve imzalayan ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, paralı asker, ermenistan, azerbaycan, belarus, asker, инфографика
infografik, paralı asker, ermenistan, azerbaycan, belarus, asker, инфографика
Paralı Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Sözleşme'yi hangi ülkeler imzaladı?
Paralı Askerlerin İstihdamı, Kullanımı, Finansmanı ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme, paralı askerler gruplarının oluşturulmasını ve ülkeler arasındaki çatışmalarda bunların kullanılmasını yasaklayan en önemli uluslararası anlaşmalardan biri sayılıyor.
1989'da kabul edilen sözleşme, 2011'de yürürlüğe girdi. Sözleşmeyi onaylayan ve imzalayan ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.