Paralı Askerlerin İstihdamı, Kullanımı, Finansmanı ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme, paralı askerler gruplarının oluşturulmasını ve ülkeler arasındaki... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

Paralı Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Sözleşme'yi hangi ülkeler imzaladı?

Paralı Askerlerin İstihdamı, Kullanımı, Finansmanı ve Eğitimine Karşı Uluslararası Sözleşme, paralı askerler gruplarının oluşturulmasını ve ülkeler arasındaki çatışmalarda bunların kullanılmasını yasaklayan en önemli uluslararası anlaşmalardan biri sayılıyor.