İsrail, Suriye'yi topçu atışlarıyla vurdu
İsrail, Suriye’yi topçu atışlarıyla vurdu
İsrail güçleri, top atışlarıyla Suriye kırsalını hedef aldı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadı. 29.01.2026
İsrail güçleri, Suriye Golan Tepeleri'nden Dera'nın batısındaki Yermük Havzası'nda yer alan Maariyah ve Abidin kasabaları arasındaki bölgeyi dört top mermisiyle hedef aldı.Ayrı bir olayda ise İsrail güçlerinin, Kuneytra'nın kuzeyindeki Cebata el-Haşab kasabasının kırsal kesiminde bulunan tarım arazilerine üç top mermisi daha ateşlediği aktarıldı.Her iki saldırıda da herhangi bir can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi.
