https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriyede-bilinmeyen-madde-panigi-israile-ait-ucaklar-tarim-arazilerini-hedef-aldi-1103079389.html
Suriye'de bilinmeyen madde paniği: İsrail'e ait uçaklar tarım arazilerini hedef aldı
Suriye'de bilinmeyen madde paniği: İsrail’e ait uçaklar tarım arazilerini hedef aldı
İsrail’e ait tarım uçaklarının Kuneytra’nın güney kırsalında uçuş yaptığı ve Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
İsrail’e ait tarım uçaklarının Suriye'nin sınır kenti Kuneytra üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.Uçakların Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki bölgelere bilinmeyen maddeler püskürttüğü açıklandı. Uygulamanın iki gün içinde ikinci kez yapıldığı belirtildi. Öte yandan tarım ve çevre müdürlüklerine bağlı yetkililer, söz konusu maddelerden etkilenen bitkilerden numuneler alarak toprak ve çevre üzerindeki etkilerini incelemek üzere çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriye-trump-suriyenin-yeniden-imarina-destek-vermek-uzere-washingtonun-hazir-oldugunu-dile-getirdi-1103079069.html
22:58 27.01.2026
İsrail’e ait tarım uçaklarının Kuneytra’nın güney kırsalında uçuş yaptığı ve Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine bilinmeyen maddeler püskürttüğü bildirildi. Uygulamanın iki gün içinde ikinci kez gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail’e ait tarım uçaklarının Suriye'nin sınır kenti Kuneytra üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.
Uçakların Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki bölgelere bilinmeyen maddeler püskürttüğü açıklandı. Uygulamanın iki gün içinde ikinci kez yapıldığı belirtildi.
Öte yandan tarım ve çevre müdürlüklerine bağlı yetkililer, söz konusu maddelerden etkilenen bitkilerden numuneler alarak toprak ve çevre üzerindeki etkilerini incelemek üzere çalışma başlattı.
DÜNYA
Suriye: Trump, Suriye'nin yeniden imarına destek vermek üzere Washington'un hazır olduğunu dile getirdi
22:46
