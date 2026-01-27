https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriyede-bilinmeyen-madde-panigi-israile-ait-ucaklar-tarim-arazilerini-hedef-aldi-1103079389.html
Suriye'de bilinmeyen madde paniği: İsrail’e ait uçaklar tarım arazilerini hedef aldı
Suriye'de bilinmeyen madde paniği: İsrail’e ait uçaklar tarım arazilerini hedef aldı
Sputnik Türkiye
İsrail’e ait tarım uçaklarının Kuneytra’nın güney kırsalında uçuş yaptığı ve Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T22:58+0300
2026-01-27T22:58+0300
2026-01-27T22:58+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye geçici hükümeti
golan tepeleri
golan tepesi
golan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103079198_0:0:546:307_1920x0_80_0_0_e0fb15bbcd417167a2b3a78c7b3c5db1.jpg
İsrail’e ait tarım uçaklarının Suriye'nin sınır kenti Kuneytra üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.Uçakların Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki bölgelere bilinmeyen maddeler püskürttüğü açıklandı. Uygulamanın iki gün içinde ikinci kez yapıldığı belirtildi. Öte yandan tarım ve çevre müdürlüklerine bağlı yetkililer, söz konusu maddelerden etkilenen bitkilerden numuneler alarak toprak ve çevre üzerindeki etkilerini incelemek üzere çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriye-trump-suriyenin-yeniden-imarina-destek-vermek-uzere-washingtonun-hazir-oldugunu-dile-getirdi-1103079069.html
i̇srail
suriye
golan tepeleri
golan tepesi
golan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103079198_75:0:484:307_1920x0_80_0_0_76c76cbe955284a63cf3de9537886b46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, golan tepeleri, golan tepesi, golan, tarım, tarım arazisi, tarım ürünü, tarım ilacı
ortadoğu, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, golan tepeleri, golan tepesi, golan, tarım, tarım arazisi, tarım ürünü, tarım ilacı
Suriye'de bilinmeyen madde paniği: İsrail’e ait uçaklar tarım arazilerini hedef aldı
İsrail’e ait tarım uçaklarının Kuneytra’nın güney kırsalında uçuş yaptığı ve Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine bilinmeyen maddeler püskürttüğü bildirildi. Uygulamanın iki gün içinde ikinci kez gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail’e ait tarım uçaklarının Suriye'nin sınır kenti Kuneytra üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.
Uçakların Abu Mazarah Çiftliği'yle Sayda el-Hanut köyünün batısındaki bölgelere bilinmeyen maddeler püskürttüğü açıklandı. Uygulamanın iki gün içinde ikinci kez yapıldığı belirtildi.
Öte yandan tarım ve çevre müdürlüklerine bağlı yetkililer, söz konusu maddelerden etkilenen bitkilerden numuneler alarak toprak ve çevre üzerindeki etkilerini incelemek üzere çalışma başlattı.