Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
01:13 29.01.2026 (güncellendi: 01:15 29.01.2026)
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.