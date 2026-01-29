Türkiye
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 29.01.2026
En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
emekli, emekli maaşı, resmi gazete
emekli, emekli maaşı, resmi gazete

En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

00:13 29.01.2026 (güncellendi: 01:00 29.01.2026)
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
