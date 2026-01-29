https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/eski-adana-demirspor-baskani-murat-sancak-tahliye-edildi-1103130039.html
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tahliye edildi
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edildi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı.Yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edilen Sancak, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak paylaşımında, “Çok şükür. Evimize gidiyoruz” diyerek tahliyeyi doğruladı.
20:12 29.01.2026 (güncellendi: 20:25 29.01.2026)
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı.
Yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edilen Sancak, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.
Sancak paylaşımında, “Çok şükür. Evimize gidiyoruz” diyerek tahliyeyi doğruladı.