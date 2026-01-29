https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/eski-adana-demirspor-baskani-murat-sancak-tahliye-edildi-1103130039.html

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tahliye edildi

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edildi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı.Yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edilen Sancak, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak paylaşımında, “Çok şükür. Evimize gidiyoruz” diyerek tahliyeyi doğruladı.

