Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tahliye edildi
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tahliye edildi
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edildi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı.Yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edilen Sancak, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak paylaşımında, “Çok şükür. Evimize gidiyoruz” diyerek tahliyeyi doğruladı.
türkiye, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı, kara para, kara para aklama, adana
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tahliye edildi

20:12 29.01.2026 (güncellendi: 20:25 29.01.2026)
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı.
Yaklaşık bir ay sonra cezaevinden tahliye edilen Sancak, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.
Sancak paylaşımında, “Çok şükür. Evimize gidiyoruz” diyerek tahliyeyi doğruladı.
TÜRKİYE
MASAK raporu ortaya çıktı: Murat Sancak'ın milyarlık para transferi
8 Aralık 2025, 23:12
