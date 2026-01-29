Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/dogukan-gungor-kizilcik-serbetine-veda-etti-setten-gozyaslariyla-ayrildi-1103119176.html
Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Setten gözyaşlarıyla ayrıldı
Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Setten gözyaşlarıyla ayrıldı
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğukan Güngör, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesi sonrası projeden çıkarıldı. Sete veda eden oyuncu rol... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T12:33+0300
2026-01-29T12:33+0300
türki̇ye
doğukan güngör
kızılcık şerbeti
dizi
ahmet mümtaz taylan
fatih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102546047_26:0:680:368_1920x0_80_0_0_75df43773b05829ebaf2551dec29d187.jpg
Uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesinin ardından Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılan Doğukan Güngör, projeye resmen veda etti. Kararın ardından oyuncunun cuma günü çekilen tüm sahnelerinin kullanılmama kararı alındığı bildirildi.Sahneler çöpe gitti, fragman temizlendiGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Güngör’ün diziden çıkarılmasının ardından çekilmiş sahneler iptal edildi. Ayrıca yeni bölüm fragmanında yer alan tüm Doğukan Güngör kareleri yayından kaldırıldı.Senaryo için acil revizyonYapım ekibi, hikâyenin devamlılığını sağlamak amacıyla senaryoda acil revizyona gitti. Değişikliklerin kısa sürede yeni bölümlere yansıtılacağı öğrenildi.Sette veda ve duygusal anlarDört sezondur birlikte çalışılan ekip, sette veda pastası kesti. Güngör’ün veda sırasında duygulandığı ve şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:“Bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım, işime olan sevgim, kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim size.”Ahmet Mümtaz Taylan’dan destekDizide Abdullah Ünal karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Güngör’ü teselli ederek şu sözleri söyledi:“Söylenecek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz, seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım. Delikanlının başına her şey gelir.”Yeni Fatih belli olduHikâyeden tamamen çıkarılmayan Fatih karakteri için yeni bir oyuncuyla anlaşıldı. Gelen bilgilere göre karaktere bundan sonra Emre Dinler hayat verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/erkek-musterilerin-konaklama-talebi-reddedildi-otele-150-bin-lira-ceza-1103117573.html
türki̇ye
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102546047_119:0:610:368_1920x0_80_0_0_8af167f561e1027fa1beed4730361da0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doğukan güngör, kızılcık şerbeti, dizi, ahmet mümtaz taylan, fatih
doğukan güngör, kızılcık şerbeti, dizi, ahmet mümtaz taylan, fatih

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Setten gözyaşlarıyla ayrıldı

12:33 29.01.2026
Fatih Doğukan Güngör sosyal medya
Fatih Doğukan Güngör sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
Abone ol
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğukan Güngör, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesi sonrası projeden çıkarıldı. Sete veda eden oyuncu rol arkadaşlarına gözyaşlarıyla seslenirken, yapım ekibi çekilen sahneleri iptal etti, fragmandan kareleri kaldırdı ve senaryoyu acilen revize etti.
Uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesinin ardından Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılan Doğukan Güngör, projeye resmen veda etti. Kararın ardından oyuncunun cuma günü çekilen tüm sahnelerinin kullanılmama kararı alındığı bildirildi.

Sahneler çöpe gitti, fragman temizlendi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Güngör’ün diziden çıkarılmasının ardından çekilmiş sahneler iptal edildi. Ayrıca yeni bölüm fragmanında yer alan tüm Doğukan Güngör kareleri yayından kaldırıldı.

Senaryo için acil revizyon

Yapım ekibi, hikâyenin devamlılığını sağlamak amacıyla senaryoda acil revizyona gitti. Değişikliklerin kısa sürede yeni bölümlere yansıtılacağı öğrenildi.

Sette veda ve duygusal anlar

Dört sezondur birlikte çalışılan ekip, sette veda pastası kesti. Güngör’ün veda sırasında duygulandığı ve şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

Bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım, işime olan sevgim, kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim size.

Ahmet Mümtaz Taylan’dan destek

Dizide Abdullah Ünal karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Güngör’ü teselli ederek şu sözleri söyledi:

Söylenecek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz, seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım. Delikanlının başına her şey gelir.

Yeni Fatih belli oldu

Hikâyeden tamamen çıkarılmayan Fatih karakteri için yeni bir oyuncuyla anlaşıldı. Gelen bilgilere göre karaktere bundan sonra Emre Dinler hayat verecek.
Otel rezervasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
TÜRKİYE
Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza
12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала