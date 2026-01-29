https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/dogukan-gungor-kizilcik-serbetine-veda-etti-setten-gozyaslariyla-ayrildi-1103119176.html
Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Setten gözyaşlarıyla ayrıldı
türki̇ye
doğukan güngör
kızılcık şerbeti
dizi
ahmet mümtaz taylan
fatih
türki̇ye
fatih
Uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesinin ardından Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılan Doğukan Güngör, projeye resmen veda etti. Kararın ardından oyuncunun cuma günü çekilen tüm sahnelerinin kullanılmama kararı alındığı bildirildi.
Sahneler çöpe gitti, fragman temizlendi
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Güngör’ün diziden çıkarılmasının ardından çekilmiş sahneler iptal edildi. Ayrıca yeni bölüm fragmanında yer alan tüm Doğukan Güngör kareleri yayından kaldırıldı.
Senaryo için acil revizyon
Yapım ekibi, hikâyenin devamlılığını sağlamak amacıyla senaryoda acil revizyona gitti. Değişikliklerin kısa sürede yeni bölümlere yansıtılacağı öğrenildi.
Sette veda ve duygusal anlar
Dört sezondur birlikte çalışılan ekip, sette veda pastası kesti. Güngör’ün veda sırasında duygulandığı ve şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
“Bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım, işime olan sevgim, kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim size.”
Ahmet Mümtaz Taylan’dan destek
Dizide Abdullah Ünal karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Güngör’ü teselli ederek şu sözleri söyledi:
“Söylenecek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz, seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım. Delikanlının başına her şey gelir.”
Hikâyeden tamamen çıkarılmayan Fatih karakteri için yeni bir oyuncuyla anlaşıldı. Gelen bilgilere göre karaktere bundan sonra Emre Dinler hayat verecek.