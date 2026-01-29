https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/erkek-musterilerin-konaklama-talebi-reddedildi-otele-150-bin-lira-ceza-1103117573.html
Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza
Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya’da 3 erkek müşterinin konaklama talebini “erkek konaklama kabul edilmiyor” gerekçesiyle reddeden... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T12:08+0300
2026-01-29T12:08+0300
2026-01-29T12:08+0300
türki̇ye
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)
otel
erkek
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103117641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_949c1f2526cfaeae1a7927f7560cfd98.jpg
Antalya’da bir otelde 3 erkek müşterinin 12-18 Ekim tarihleri arasındaki konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmiyor” denilerek reddedildi. Bunun üzerine vatandaş, durumu TİHEK’e taşıdı.Otelin savunması kabul görmediİnceleme kapsamında otel yönetimi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, farklı tarihlerde erkek müşterilerin konakladığını ve işletmenin tercih hakkı bulunduğunu savundu. Ayrıca, talebi reddeden personelin eski çalışan olduğu ve şirkete zarar vermek amacıyla hareket ettiği ileri sürüldü.TİHEK, sunulan belgelerde çok sayıda erkek müşterinin konakladığını, ancak başvuranların talebinin açıkça reddedildiğini tespit etti. Kurul, reddin objektif, makul ve ölçülü bir nedene dayanmadığını vurguladı.Cinsiyet temelli ayrımcılık tespitiKararda, 6701 sayılı Kanun’un eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına atıf yapılarak, başvuranların cinsiyetleri nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı belirtildi. Bu durumun hukuka aykırı farklı muamele olduğu ifade edildi.150 bin lira i̇dari para cezasıTİHEK, ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/resmi-gazetede-yayimlandi-kuryelerde-yas-siniri-yukseltildi-1103115425.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103117641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_786d852a8b6a984e04bc4ab152dc054e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), otel, erkek, antalya
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), otel, erkek, antalya
Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya’da 3 erkek müşterinin konaklama talebini “erkek konaklama kabul edilmiyor” gerekçesiyle reddeden otelin, ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Kurum, cinsiyet temelli ayrımcılık nedeniyle otele 150 bin lira idari para cezası verdi.
Antalya’da bir otelde 3 erkek müşterinin 12-18 Ekim tarihleri arasındaki konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmiyor” denilerek reddedildi. Bunun üzerine vatandaş, durumu TİHEK’e taşıdı.
Otelin savunması kabul görmedi
İnceleme kapsamında otel yönetimi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, farklı tarihlerde erkek müşterilerin konakladığını ve işletmenin tercih hakkı bulunduğunu savundu. Ayrıca, talebi reddeden personelin eski çalışan olduğu ve şirkete zarar vermek amacıyla hareket ettiği ileri sürüldü.
TİHEK, sunulan belgelerde çok sayıda erkek müşterinin konakladığını, ancak başvuranların talebinin açıkça reddedildiğini tespit etti. Kurul, reddin objektif, makul ve ölçülü bir nedene dayanmadığını vurguladı.
Cinsiyet temelli ayrımcılık tespiti
Kararda, 6701 sayılı Kanun’un eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına atıf yapılarak, başvuranların cinsiyetleri nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı belirtildi. Bu durumun hukuka aykırı farklı muamele olduğu ifade edildi.
150 bin lira i̇dari para cezası
TİHEK, ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.