Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/erkek-musterilerin-konaklama-talebi-reddedildi-otele-150-bin-lira-ceza-1103117573.html
Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza
Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya’da 3 erkek müşterinin konaklama talebini “erkek konaklama kabul edilmiyor” gerekçesiyle reddeden... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T12:08+0300
2026-01-29T12:08+0300
türki̇ye
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)
otel
erkek
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103117641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_949c1f2526cfaeae1a7927f7560cfd98.jpg
Antalya’da bir otelde 3 erkek müşterinin 12-18 Ekim tarihleri arasındaki konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmiyor” denilerek reddedildi. Bunun üzerine vatandaş, durumu TİHEK’e taşıdı.Otelin savunması kabul görmediİnceleme kapsamında otel yönetimi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, farklı tarihlerde erkek müşterilerin konakladığını ve işletmenin tercih hakkı bulunduğunu savundu. Ayrıca, talebi reddeden personelin eski çalışan olduğu ve şirkete zarar vermek amacıyla hareket ettiği ileri sürüldü.TİHEK, sunulan belgelerde çok sayıda erkek müşterinin konakladığını, ancak başvuranların talebinin açıkça reddedildiğini tespit etti. Kurul, reddin objektif, makul ve ölçülü bir nedene dayanmadığını vurguladı.Cinsiyet temelli ayrımcılık tespitiKararda, 6701 sayılı Kanun’un eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına atıf yapılarak, başvuranların cinsiyetleri nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı belirtildi. Bu durumun hukuka aykırı farklı muamele olduğu ifade edildi.150 bin lira i̇dari para cezasıTİHEK, ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/resmi-gazetede-yayimlandi-kuryelerde-yas-siniri-yukseltildi-1103115425.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103117641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_786d852a8b6a984e04bc4ab152dc054e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), otel, erkek, antalya
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), otel, erkek, antalya

Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza

12:08 29.01.2026
© AAOtel rezervasyon
Otel rezervasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AA
Abone ol
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya’da 3 erkek müşterinin konaklama talebini “erkek konaklama kabul edilmiyor” gerekçesiyle reddeden otelin, ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Kurum, cinsiyet temelli ayrımcılık nedeniyle otele 150 bin lira idari para cezası verdi.
Antalya’da bir otelde 3 erkek müşterinin 12-18 Ekim tarihleri arasındaki konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmiyor” denilerek reddedildi. Bunun üzerine vatandaş, durumu TİHEK’e taşıdı.

Otelin savunması kabul görmedi

İnceleme kapsamında otel yönetimi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, farklı tarihlerde erkek müşterilerin konakladığını ve işletmenin tercih hakkı bulunduğunu savundu. Ayrıca, talebi reddeden personelin eski çalışan olduğu ve şirkete zarar vermek amacıyla hareket ettiği ileri sürüldü.
TİHEK, sunulan belgelerde çok sayıda erkek müşterinin konakladığını, ancak başvuranların talebinin açıkça reddedildiğini tespit etti. Kurul, reddin objektif, makul ve ölçülü bir nedene dayanmadığını vurguladı.

Cinsiyet temelli ayrımcılık tespiti

Kararda, 6701 sayılı Kanun’un eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına atıf yapılarak, başvuranların cinsiyetleri nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı belirtildi. Bu durumun hukuka aykırı farklı muamele olduğu ifade edildi.

150 bin lira i̇dari para cezası

TİHEK, ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Moto kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuryelerde yaş sınırı yükseltildi
10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала