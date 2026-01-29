Erkek müşterilerin konaklama talebi reddedildi, otele 150 bin lira ceza

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/erkek-musterilerin-konaklama-talebi-reddedildi-otele-150-bin-lira-ceza-1103117573.html

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Antalya'da 3 erkek müşterinin konaklama talebini "erkek konaklama kabul edilmiyor" gerekçesiyle reddeden... 29.01.2026

Antalya’da bir otelde 3 erkek müşterinin 12-18 Ekim tarihleri arasındaki konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmiyor” denilerek reddedildi. Bunun üzerine vatandaş, durumu TİHEK’e taşıdı.Otelin savunması kabul görmediİnceleme kapsamında otel yönetimi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, farklı tarihlerde erkek müşterilerin konakladığını ve işletmenin tercih hakkı bulunduğunu savundu. Ayrıca, talebi reddeden personelin eski çalışan olduğu ve şirkete zarar vermek amacıyla hareket ettiği ileri sürüldü.TİHEK, sunulan belgelerde çok sayıda erkek müşterinin konakladığını, ancak başvuranların talebinin açıkça reddedildiğini tespit etti. Kurul, reddin objektif, makul ve ölçülü bir nedene dayanmadığını vurguladı.Cinsiyet temelli ayrımcılık tespitiKararda, 6701 sayılı Kanun’un eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına atıf yapılarak, başvuranların cinsiyetleri nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı belirtildi. Bu durumun hukuka aykırı farklı muamele olduğu ifade edildi.150 bin lira i̇dari para cezasıTİHEK, ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

