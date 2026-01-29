https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/arakci-devrim-muhafizlarini-teror-listesine-almak-buyuk-bir-stratejik-hata-1103130327.html

Arakçi: Devrim Muhafızlarını ‘terör listesine’ almak büyük bir stratejik hata

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alma kararının büyük bir stratejik hata... 29.01.2026

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin (AB), İran Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birimi olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine eklemeye yönelik kararına sert tepki gösterdi. Arakçi, söz konusu adımı "büyük bir stratejik hata" olarak nitelendirdi.Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Avrupa kriz ateşini körüklemekle meşgul. Silahlı kuvvetlerimizi sözde ‘terörist örgütler’ listesine alarak bir stratejik hata daha yapıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütleri listesine ekleme kararı aldığını duyurmuştu.

