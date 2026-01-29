Arakçi: Devrim Muhafızlarını ‘terör listesine’ almak büyük bir stratejik hata

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/arakci-devrim-muhafizlarini-teror-listesine-almak-buyuk-bir-stratejik-hata-1103130327.html
29.01.2026
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin (AB), İran Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birimi olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine eklemeye yönelik kararına sert tepki gösterdi. Arakçi, söz konusu adımı "büyük bir stratejik hata" olarak nitelendirdi.Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Avrupa kriz ateşini körüklemekle meşgul. Silahlı kuvvetlerimizi sözde ‘terörist örgütler’ listesine alarak bir stratejik hata daha yapıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütleri listesine ekleme kararı aldığını duyurmuştu.
