AB, İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etti

1979 İran İslam Devrimi'nin hemen ardından kurulan örgüt, İran'ın hem iç güvenliğini hem rejimin ideolojik bütünlüğünü korumayı amaçlayan 'rejim muhafızı bir güç' tanımlamasıyla kuruldu.

Sadece İran'ın genelkurmayına değil, doğrudan İran'ın en yüksek siyasi otoritesi olan dini lider (şu anda Ali Hamaney) tarafından denetleniyor.

Kara, deniz, hava ve özel komutanlıklarıyla İran Ordusu'ndan ayrı bir yapıda iş görüyor.

Basij milisleri: Yaklaşık 90 bin kişilik paramiliter gönüllü milis gücü olan Basij'e sahip ve bu güç iç güvenlik, ideolojik denetim gibi alanlarda görev alıyor.