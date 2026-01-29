Türkiye
AB, İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etti. 29.01.2026
AB dış politika şefi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran’ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nu “terör örgütü” listesine alma konusunda anlaşıldığını söyledi. Karar, AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı sonrasında açıklandı.Kallas, X’te yaptığı paylaşımda “Baskı karşılıksız bırakılamaz” ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları hakkında
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/amerikan-basini-suudi-ve-israilli-yetkililer-olasi-iran-saldirisini-gorusmek-icin-washingtonda-1103123490.html
i̇ran
18:15 29.01.2026 (güncellendi: 18:23 29.01.2026)
İran Devrim Muhafızları Ordusu
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etti.
AB dış politika şefi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran’ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nu “terör örgütü” listesine alma konusunda anlaşıldığını söyledi.
Karar, AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı sonrasında açıklandı.
Kallas, X’te yaptığı paylaşımda “Baskı karşılıksız bırakılamaz” ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları, ABD tarafından 2019'da 'yabancı terör örgütleri' listesine alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları hakkında

1979 İran İslam Devrimi’nin hemen ardından kurulan örgüt, İran’ın hem iç güvenliğini hem rejimin ideolojik bütünlüğünü korumayı amaçlayan ‘rejim muhafızı bir güç' tanımlamasıyla kuruldu.
Sadece İran’ın genelkurmayına değil, doğrudan İran’ın en yüksek siyasi otoritesi olan dini lider (şu anda Ali Hamaney) tarafından denetleniyor.
Kara, deniz, hava ve özel komutanlıklarıyla İran Ordusu’ndan ayrı bir yapıda iş görüyor.
Basij milisleri: Yaklaşık 90 bin kişilik paramiliter gönüllü milis gücü olan Basij’e sahip ve bu güç iç güvenlik, ideolojik denetim gibi alanlarda görev alıyor.
Kudüs Gücü: İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyon birimi.
