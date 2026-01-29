https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/3-gundur-kayipti-11-yasindaki-cocuk-antalyadan-adanaya-gitmis-1103133288.html
3 gündür kayıptı: 11 yaşındaki çocuk Antalya'dan Adana'ya gitmiş
3 gündür kayıptı: 11 yaşındaki çocuk Antalya’dan Adana’ya gitmiş
29.01.2026
Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki A.B. bir kişinin ihbarı sayesinde Adana’da bulundu.Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuk için başlatılan aramalar sürerken, şehirler arası otobüste A.B.'ye benzeyen bir çocuğun görüldüğü bildirildi. Yapılan incelemede çocuğun Adana Otogarı’nda indiği tespit edildi. Polis ekiplerince otogar çevresinde bulunan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve işlemlerinin ardından Antalya’ya getirileceği öğrenildi.
