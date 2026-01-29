https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/3-gundur-kayipti-11-yasindaki-cocuk-antalyadan-adanaya-gitmis-1103133288.html

3 gündür kayıptı: 11 yaşındaki çocuk Antalya’dan Adana’ya gitmiş

Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki çocuk Adana’da bulundu. Şehirler arası otobüsle Adana Otogarı'na gelen çocuğun sağlık durumunun iyi... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki A.B. bir kişinin ihbarı sayesinde Adana’da bulundu.Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuk için başlatılan aramalar sürerken, şehirler arası otobüste A.B.'ye benzeyen bir çocuğun görüldüğü bildirildi. Yapılan incelemede çocuğun Adana Otogarı’nda indiği tespit edildi. Polis ekiplerince otogar çevresinde bulunan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve işlemlerinin ardından Antalya’ya getirileceği öğrenildi.

