Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/3-gundur-kayipti-11-yasindaki-cocuk-antalyadan-adanaya-gitmis-1103133288.html
3 gündür kayıptı: 11 yaşındaki çocuk Antalya’dan Adana’ya gitmiş
3 gündür kayıptı: 11 yaşındaki çocuk Antalya’dan Adana’ya gitmiş
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki çocuk Adana’da bulundu. Şehirler arası otobüsle Adana Otogarı'na gelen çocuğun sağlık durumunun iyi... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T23:48+0300
2026-01-29T23:48+0300
türki̇ye
türkiye
antalya
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
antalya cumhuriyet başsavcılığı
antalya büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103133116_0:140:1536:1004_1920x0_80_0_0_04cf9f7bbdd4759fd4a747028f9354c2.png
Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki A.B. bir kişinin ihbarı sayesinde Adana’da bulundu.Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuk için başlatılan aramalar sürerken, şehirler arası otobüste A.B.'ye benzeyen bir çocuğun görüldüğü bildirildi. Yapılan incelemede çocuğun Adana Otogarı’nda indiği tespit edildi. Polis ekiplerince otogar çevresinde bulunan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve işlemlerinin ardından Antalya’ya getirileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/mardinde-kayip-iki-cocuk-golette-olu-bulundu-1102805738.html
türki̇ye
antalya
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103133116_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_0c88074987e6fec121ada479a6b8ea1f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü
türkiye, antalya, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü

3 gündür kayıptı: 11 yaşındaki çocuk Antalya’dan Adana’ya gitmiş

23:48 29.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur11 yaşındaki kayıp çocuk
11 yaşındaki kayıp çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki çocuk Adana’da bulundu. Şehirler arası otobüsle Adana Otogarı'na gelen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve işlemlerinin ardından Antalya’ya getirileceği belirtildi.
Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 yaşındaki A.B. bir kişinin ihbarı sayesinde Adana’da bulundu.
Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuk için başlatılan aramalar sürerken, şehirler arası otobüste A.B.'ye benzeyen bir çocuğun görüldüğü bildirildi.
Yapılan incelemede çocuğun Adana Otogarı’nda indiği tespit edildi. Polis ekiplerince otogar çevresinde bulunan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve işlemlerinin ardından Antalya’ya getirileceği öğrenildi.
Mardin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
TÜRKİYE
Mardin'de kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu
16 Ocak, 23:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала