https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/mardinde-kayip-iki-cocuk-golette-olu-bulundu-1102805738.html

Mardin'de kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu

Mardin'de kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'nin mahalledeki bir gölette cansız bedenlerine ulaşıldı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T23:56+0300

2026-01-16T23:56+0300

2026-01-16T23:56+0300

türki̇ye

mazıdağı

mardin

mardin büyükşehir belediye başkanlığı

mardin valiliği

mardin büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102805564_0:298:1600:1198_1920x0_80_0_0_2bd76edddb11354b1ec46169049378eb.jpg

Kırsal Meşeli Mahallesi’nde kendilerinden haber alınamayan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E. için arama çalışması başlatıldı.Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, mahalledeki bir gölette çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı. Gölet çevresinde ayak izleri ve buz tabakasında kırıklar tespit edilirken, cesetler jandarma sualtı ekiplerince çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı. Arama ve inceleme çalışmalarını Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı yerinde takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kaybolduktan-sonra-olu-bulunan-elif-kumalin-aracinda-dikkat-ceken-ayrintilar-ortaya-cikti-1102521770.html

türki̇ye

mazıdağı

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mazıdağı, mardin, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi