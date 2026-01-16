Türkiye
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'nin mahalledeki bir gölette cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kırsal Meşeli Mahallesi’nde kendilerinden haber alınamayan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E. için arama çalışması başlatıldı.Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, mahalledeki bir gölette çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı. Gölet çevresinde ayak izleri ve buz tabakasında kırıklar tespit edilirken, cesetler jandarma sualtı ekiplerince çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı. Arama ve inceleme çalışmalarını Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı yerinde takip etti.
Mardin'de kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'nin mahalledeki bir gölette cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kırsal Meşeli Mahallesi’nde kendilerinden haber alınamayan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E. için arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, mahalledeki bir gölette çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı. Gölet çevresinde ayak izleri ve buz tabakasında kırıklar tespit edilirken, cesetler jandarma sualtı ekiplerince çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Arama ve inceleme çalışmalarını Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı yerinde takip etti.
