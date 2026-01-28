Trump 'sınır çarı'nın Minnesota'ya gönderileceğini açıklamıştı: 'Gerilimi biraz azaltacağız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-sinir-carinin-minnesotaya-gonderilecegini-aciklamisti-gerilimi-biraz-azaltacagiz-1103088704.html
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının düzenlediği operasyonlar sırasında iki ABD vatandaşının ölmesinin ardından bölgede artan gerilimin azaltılacağını açıkladı. Trump, 'sınır çarı' olarak tanımladığı Tom Homan'ın bölgeye gönderilmesiyle tansiyonun 'biraz düşeceğini' söyledi.
Fox News’e verdiği röportajda Minnesota’daki gelişmeleri değerlendiren Trump, Homan’ın sert bir isim olduğunu ancak yerel yöneticilerle uyumlu çalıştığını belirtti. Trump, “Gerilimi biraz azaltacağız” ifadelerini kullandı.
'Korkunçtu. İki olayda korkunçtu'
ABD Başkanı, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile görüştüğünü, her iki ismin de yaşanan olayların sona erdirilmesini istediğini aktardı. Minnesota’da iki ABD vatandaşının öldürülmesi hakkında “Sonuç olarak, korkunçtu. İkisi de korkunçtu” ifadelerini kullanan Trump, olaylardan biriyle ilgili olarak, “Mermileri dolu bir silah taşımasından hoşlanmadım. Yanında iki şarjör vardı ama kimse her ayrıntıyı bilmiyor” dedi.
7 Ocak’ta öldürülen Renee Nicole Macklin Good’un ailesinin “Trump destekçisi” olduğunu söyleyen Trump, eyaletteki gerginliğin “paralı provokatörler ve isyancılar” tarafından körüklendiğini savundu.
Minneapolis’te son dönemde yaşanan olaylar
Minneapolis’te ICE ekipleri, 7 Ocak’ta göçmenlere yönelik operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracında vurarak öldürmüştü.
24 Ocak’ta düzenlenen protestolar sırasında ise bir kişi daha ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmak istenirken vuruldu. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti olduğunu ve yanında silah bulunduğunu ileri sürdü.