Trump, ‘sınır çarı’nı Minnesota’ya gönderiyor

ABD Başkanı Trump, ‘sınır çarı’ olarak bilinen Tom Homan’ı Minnesota eyaletine gönderdiğini söyledi. Trump, sosyal medya paylaşımında Minnesota’daki protestolarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Minnesota eyaletinde, 37 yaşındaki ABD vatandaşı hemşire Alex Pretti'nin öldürülmesinin ardından gerilimin ve protestoların artmasıyla kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Trump, paylaşımının devamında Minnesota'daki protestoları, eyalette gerçekleştiğini iddia ettiği ‘20 milyar doların üzerindeki sosyal yardım dolandırıcılığı’ iddialarına bağlayarak şunları ekledi:ABD’de siyasi gerilimMinnesota’da son günlerde federal ajanların dahil olduğu olaylar, protestolar ve 37 yaşındaki ABD’li hemşire Alex Pretti’nin öldürülmesi sonrası artan siyasi gerilim, eyalette hem yargı hem de federal yönetim düzeyinde tartışmalara yol açmış durumda.İki federal yargıcın da, Minneapolis’te federal ajanların konuşlandırılmasını etkileyebilecek davaları ele alması bekleniyor.İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.Obama'dan protestolara destekEski ABD Başkanı Barack Obama ile eski first lady Michelle Obama, yayımladıkları açıklamada, federal kolluk kuvvetleri ile göçmenlik ajanlarının Minnesota’da hukuka uygun ve hesap verebilir bir şekilde hareket etmediğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Obama çifti, Amerikalılara Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerinde düzenlenen barışçıl protesto dalgasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

