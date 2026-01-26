https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/trump-sinir-carini-minnesotaya-gonderiyor-1103045709.html
Trump, ‘sınır çarı’nı Minnesota’ya gönderiyor
ABD Başkanı Trump, ‘sınır çarı’ olarak bilinen Tom Homan’ı Minnesota eyaletine gönderdiğini söyledi. Trump, sosyal medya paylaşımında Minnesota’daki protestolarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, Minnesota eyaletinde, 37 yaşındaki ABD vatandaşı hemşire Alex Pretti'nin öldürülmesinin ardından gerilimin ve protestoların artmasıyla kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Trump, paylaşımının devamında Minnesota'daki protestoları, eyalette gerçekleştiğini iddia ettiği ‘20 milyar doların üzerindeki sosyal yardım dolandırıcılığı’ iddialarına bağlayarak şunları ekledi:ABD’de siyasi gerilimMinnesota’da son günlerde federal ajanların dahil olduğu olaylar, protestolar ve 37 yaşındaki ABD’li hemşire Alex Pretti’nin öldürülmesi sonrası artan siyasi gerilim, eyalette hem yargı hem de federal yönetim düzeyinde tartışmalara yol açmış durumda.İki federal yargıcın da, Minneapolis’te federal ajanların konuşlandırılmasını etkileyebilecek davaları ele alması bekleniyor.İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.Obama'dan protestolara destekEski ABD Başkanı Barack Obama ile eski first lady Michelle Obama, yayımladıkları açıklamada, federal kolluk kuvvetleri ile göçmenlik ajanlarının Minnesota’da hukuka uygun ve hesap verebilir bir şekilde hareket etmediğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Obama çifti, Amerikalılara Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerinde düzenlenen barışçıl protesto dalgasına destek vermeleri çağrısında bulundu.
Donald Trump, Minnesota eyaletinde, 37 yaşındaki ABD vatandaşı hemşire Alex Pretti'nin öldürülmesinin ardından gerilimin ve protestoların artmasıyla kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tom Homan’ı bu gece Minnesota’ya gönderiyorum. Daha önce bu bölgede görev yapmadı ama oradaki birçok kişiyi tanıyor ve seviyor. Tom sert ama adil biridir ve doğrudan bana rapor verecek.
Trump, paylaşımının devamında Minnesota'daki protestoları, eyalette gerçekleştiğini iddia ettiği ‘20 milyar doların üzerindeki sosyal yardım dolandırıcılığı’ iddialarına bağlayarak şunları ekledi:
Minnesota’da gerçekleşen ve 20 milyar doları aşan büyük bir sosyal yardım dolandırıcılığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Bu durumun, sokaklarda yaşanan şiddet içeren organize protestolardan en azından kısmen sorumlu olduğu düşünülüyor.
Minnesota’da son günlerde federal ajanların dahil olduğu olaylar, protestolar ve 37 yaşındaki ABD’li hemşire Alex Pretti’nin öldürülmesi sonrası artan siyasi gerilim, eyalette hem yargı hem de federal yönetim düzeyinde tartışmalara yol açmış durumda.
İki federal yargıcın da, Minneapolis’te federal ajanların konuşlandırılmasını etkileyebilecek davaları ele alması bekleniyor.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Obama'dan protestolara destek
Eski ABD Başkanı Barack Obama ile eski first lady Michelle Obama, yayımladıkları açıklamada, federal kolluk kuvvetleri ile göçmenlik ajanlarının Minnesota’da hukuka uygun ve hesap verebilir bir şekilde hareket etmediğini söyledi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Haftalardır ülke genelinde insanlar, maskeli ICE görevlilerinin ve diğer federal ajanların cezasızlıkla hareket etmesi, büyük bir Amerikan kentinin sakinlerini korkutmayı, taciz etmeyi, kışkırtmayı ve tehlikeye atmayı amaçlıyor gibi görünen taktiklere başvurması karşısında haklı olarak öfke duyuyor.”
Obama çifti, Amerikalılara Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerinde düzenlenen barışçıl protesto dalgasına destek vermeleri çağrısında bulundu.