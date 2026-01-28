https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/putin-yarin-bae-devlet-baskani-nahyanla-gorusecek-1103098866.html

Putin yarın BAE Devlet Başkanı Nahyan’la görüşecek

Rusya lideri Putin’in, 29 Ocak Perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan ile görüşeceği bildirildi. 28.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089478752_0:0:3230:1816_1920x0_80_0_0_760c3e4ce41b51d226e84a3037465a20.jpg

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ocak Perşembe günü, Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve resmi ziyaret için Rusya'da bulunacak olan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan arasında 29 Ocak 2026 tarihinde görüşme gerçekleşecek” ifadeleri kullanıldı.Liderlerin Rusya ile BAE arasındaki iş birliği perspektiflerini değerlendireceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Rusya-Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çok yönlü iş birliğinin kilit alanları, Ortadoğu'daki mevcut durum ve uluslararası gündemdeki diğer konular ele alınacak" denildi.Geçtiğimiz Pazar günü El Nahyan, Abu Dabi'de Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’i kabul etmişti. Taraflar, iki ülke arasındaki iş birliği ve ortaklığın yanı sıra ekonomi, yatırım ve kalkınma dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki gelişim imkanlarını görüşmüştü.

