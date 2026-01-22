https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kremlinde-putin-abbas-gorusmesi-gazze-baris-kuruluna-1-milyar-dolar-gondermeye-haziriz-1102950596.html

Kremlin'de Putin-Abbas görüşmesi: 'Gazze Barış Kurulu'na 1 milyar dolar göndermeye hazırız'

Rus lider Putin, Davos'ta Gazze Barış Kurulu için imza töreni düzenlendiği anlarda Kremlin'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir araya geldi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin derin köklere sahip olduğunu ve özel nitelik taşıdığını vurguladı.Rusya'nın Filistin halkını desteklemek için Gazze Barış Kurulu'na 1 milyar dolar göndermeye hazır olduğunu söyleyen Putin, bu tutarın önceki ABD yönetimi döneminde dondurulmuş Rus varlıklarından gönderilmesini gündeme getirdiğinin ve bunun tamamen mümkün olduğunu düşündüğünün altını çizdi.Moskova'nın Gazze'deki krizin en ağır dönemlerinde insani yardım sağladığını anımsatan Putin, Filistin için personel yetiştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.Rus lider, Ortadoğu'da çözümün ancak Filistin devletinin tamamen işler hale gelmesiyle sağlanabileceğini de vurguladı.'Rusya'dan her zaman güçlü destek geldi'Filistin lideri Abbas'ın öne çıkan açıklamaları:▪️Rusya, Filistin'i her zaman güçlü bir şekilde destekledi▪️Rusya, Filistin'e mali yardım da dahil olmak üzere tarihi destek verdi▪️Filistin halkı topraklarına sıkıca bağlı ve yerlerinden edilme girişimlerine karşı direniyor▪️İsrail işgali, Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma yol açıyor

