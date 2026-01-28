https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/nipah-virusu-alarmi-asyada-taramalar-sikilastirildi-olum-orani-yuzde-40-ila-yuzde-75-1103096258.html

Nipah virüsü alarmı: Asya’da taramalar sıkılaştırıldı, ölüm oranı yüzde 40 ila yüzde 75

Sputnik Türkiye

Hindistan’daki Nipah virüsü nedeniyle iki vakanın doğrulanmasının ardından İngiltere, riskli bölgelere seyahat edenlerin dikkatli olması yönünde uyarı yayınlarken, Asya havalimanlarında önlemler artırıldı.

2026-01-28T14:54+0300

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Nipah virüsünün ülkede bugüne kadar hiç tespit edilmediği, ancak hastalığın yüksek ölüm oranı nedeniyle yakından izlendiği belirtildi. Kuruma göre Nipah, hayvanlardan insanlara bulaşabildiği gibi, kontamine gıda yoluyla ya da insandan insana yakın temasla da yayılabiliyor.Asya’da havaalanı önlemleriTayland, Batı Bengal’den uçuş alan Bangkok ve Phuket’teki üç havalimanında yolcu taramalarına başladı. Nepal de Katmandu Havalimanı ile Hindistan sınır kapılarında sağlık kontrollerini sıkılaştırdı. Tayvan ise Nipah virüsünü, ciddi halk sağlığı riski taşıyan 'Kategori 5 hastalık' listesine almayı değerlendiriyor.Sağlık çalışanlarında görüldüHindistan Sağlık Bakanlığı, Aralık ayından bu yana doğrulanan iki vakanın sağlık çalışanları olduğunu açıkladı. Bu kişilerle temas eden 196 kişinin izole edildiği ve test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. Yetkililer, durumun sürekli izlendiğini ve gerekli halk sağlığı önlemlerinin yürürlükte olduğunu belirtiyor.Nipah virüsü nedir, belirtileri neler?Nipah virüsü ilk kez 1998-1999 yıllarında Malezya ve Singapur’da domuz yetiştiricileri arasında tespit edildi. Virüsün doğal taşıyıcıları arasında meyve yarasaları bulunuyor. İnsanlara bulaş, enfekte hayvanlar, yarasaların salya, idrar ya da dışkısıyla kirlenmiş meyveler ve özellikle çiğ ya da fermente hurma suyu tüketimiyle gerçekleşebiliyor.Kuluçka süresi genellikle 4 ila 21 gün arasında değişiyor. İlk belirtiler grip benzeri tabloyla başlıyor:İleri vakalarda zatürre ve en ciddi komplikasyon olarak ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit gelişebiliyor. Hayatta kalan kişilerde kalıcı nörolojik sorunlar ve kişilik değişiklikleri görülebiliyor.Daha önce nerelerde görüldü?Nipah salgınları daha önce Hindistan, Bangladeş, Malezya, Singapur ve Filipinler’de kayıtlara geçti. Hindistan’da özellikle Kerala eyaleti son yıllarda virüsün görüldüğü başlıca bölgeler arasında yer alıyor.

2026

