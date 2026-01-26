https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/dunyada-nipah-virusu-alarmi-bir-ulke-daha-sinir-kapilarinda-saglik-kontrolleri-sikilastirildi-1103042009.html

Dünyada Nipah virüsü alarmı: Bir ülke daha sınır kapılarında sağlık kontrolleri sıkılaştırıldı

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Hindistan'da yayılan Nipah virüsü nedeniyle ülkenin tüm sınır geçiş noktalarında hijyen ve karantina kontrollerini güçlendirdi... 26.01.2026

Kazakistan, Hindistan’da vaka sayısının arttığı Nipah virüsü nedeniyle sınır kapılarında sağlık tedbirlerini artırdı. Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüm sınır geçiş noktalarında hijyen ve karantina kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.Bakanlık: Önleyici amaçlarla kontrol seviyesi yükseltildiKazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Önleyici amaçlarla ve Hindistan’daki Nipah virüsüne ilişkin epidemiyolojik durumla bağlantılı olarak, tüm sınır geçiş noktalarındaki hijyen ve karantina kontrolleri güçlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Kazakistan’da vaka yok, ancak sağlık sistemi alarma geçtiBakanlık, Kazakistan’da şu ana kadar Nipah virüsü vakası ya da virüsün ülkeye girişine dair bir bulgu tespit edilmediğini bildirdi. Buna karşın olası “ithal enfeksiyon” riskine karşı sağlık kuruluşlarının uyarıldığı belirtildi.Açıklamada, acil sağlık ekipleri ve bulaşıcı hastalık hastanelerinin teyakkuz durumuna geçirildiği, ayrıca ilaç, kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan stoklarının oluşturulduğu kaydedildi.Hindistan ve Güneydoğu Asya’dan gelenlere özel takipBakanlık, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen kişilere “özel önem” verildiğini vurguladı. Yüksek enfeksiyon oranına sahip ülkeler listesinin de düzenli olarak güncellendiği aktarıldı.Independent gazetesi ise daha önce Hindistan’da yetkililerin salgını kontrol altına almakta zorlandığını, vaka sayısının beşe çıktığını ve 100 kişinin daha karantinaya alındığını bildirmişti.Seyahat uyarısı: Belirti görülürse doktora başvurunKazakistan Sağlık Bakanlığı, salgının görüldüğü ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlara önleyici tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Dönüşte herhangi bir belirti görülmesi halinde, seyahat edilen ülke bilgisini de paylaşarak sağlık kuruluşlarına başvurulması istendi.DSÖ: En tehlikeli virüslerden biri, aşı ve tedavi yokDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü dünyanın en tehlikeli virüsleri arasında değerlendiriyor. Virüse karşı onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavi bulunmuyor.Nipah virüsü, ateş ve ensefalopatiye (beyin hücrelerinin hasar görmesi ve ölümü) yol açabiliyor. Ölüm oranının ise yüzde 40 ile 75 arasında değiştiği belirtiliyor.Virüsün, meyve yarasaları ve kemirgenler aracılığıyla yayılabildiği, insanların çoğunlukla enfekte hayvanların tükürüğüyle kirlenmiş meyveleri tüketmeleri sonucu hastalandığı ifade ediliyor. Virüsün evcil hayvanlara da bulaşabildiği kaydediliyor.

