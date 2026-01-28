Maliki’den Trump’a yanıt: Irak’ın içişlerine bu açık müdahaleyi reddediyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/malikiden-trumpa-yanit-irakin-icislerine-bu-acik-mudahaleyi-reddediyoruz-1103095514.html

28.01.2026

Irak eski Başbakanı Nuri el Maliki, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada “Amerika'nın Irak'ın iç işlerine yaptığı bu açık müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz” derken, “Bunu Irak'ın egemenliğinin ihlali, 2003 sonrası Irak'taki demokratik sisteme aykırı ve Başbakanlık pozisyonu için aday seçimine ilişkin Koordinasyon Çerçevesi kararının ihlali olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.Maliki, “Ülkeler arasındaki ilişkilerde izlenecek tek siyasi seçenek diyalog dilidir. Dikte ve tehdit diline başvurmak doğru değildir” dedi ve şöyle devam etti:Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, dün Irak'ta eski başbakan Nuri el-Maliki'nin yeniden bu göreve seçilmesine karşı çıkmış, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın büyük bir hata yaparak Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakanlığa getirebileceğini duyuyorum" demişti."El-Maliki iktidardayken Irak yoksulluğa ve tam anlamıyla kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrarlanmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullanan Trump, ayrıca şunları eklemişti:Rubio-Sudani görüşmesinde de aktarıldıABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, el‑Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.ABD, İran destekli silahlı grupların Irak hükümetinde yer alması halinde Iraklı siyasetçilere yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulundu.

