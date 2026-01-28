Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Maduro ABD'de değil Venezuela'da yargılansın
13:22 28.01.2026 (güncellendi: 13:25 28.01.2026)
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro Urrego
© AP Photo / Fernando Vergara
Abone ol
ABD'ye kaçırılan Maduro'nun ülkesinde yargılanması için yapılan çağrılara bir yenisi daha eklendi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusu tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'de değil, kendi ülkesinde yargılanması çağrısında bulundu.
Başkent Bogota'daki bir etkinlikte konuşan Petro, “Maduro'yı iade etmeliler, zira o fiilen kaçırıldı ve yargılanması gereken yer Amerikan mahkemesi değil, Venezuela mahkemesi” dedi.
Caracas'a saldırı düzenlenmesi de dahil Venezuela'ya yönelik dış askeri eylemlerin kabul edilemez ve Latin Amerika'nın tarihi ve medeniyet mirasına aykırı olduğunu belirten Petro, bunun kişisel bir mesele olmadığını, burada 'Bolivar'ın vatanının ve özgürlük fikrinin kaderinin' söz konusu olduğunu vurguladı.
Petro konuşmasında halklara yönelik soykırım faaliyetlerine karşı olduğunu yineleyerek "Bunu meşru gösterenler suç ortağıdır. Bu tutum, insan onuruna ve medeniyet çeşitliliğine saygıya dayalı bir 'yaşam paktı' yapmasını beklediğim ABD Başkanı Trump ile gelecekteki temaslarımın temelini oluşturacak" ifadelerini kullandı.
Başkent Bogota'daki bir etkinlikte konuşan Petro, “Maduro'yı iade etmeliler, zira o fiilen kaçırıldı ve yargılanması gereken yer Amerikan mahkemesi değil, Venezuela mahkemesi” dedi.
Caracas'a saldırı düzenlenmesi de dahil Venezuela'ya yönelik dış askeri eylemlerin kabul edilemez ve Latin Amerika'nın tarihi ve medeniyet mirasına aykırı olduğunu belirten Petro, bunun kişisel bir mesele olmadığını, burada 'Bolivar'ın vatanının ve özgürlük fikrinin kaderinin' söz konusu olduğunu vurguladı.
Petro konuşmasında halklara yönelik soykırım faaliyetlerine karşı olduğunu yineleyerek "Bunu meşru gösterenler suç ortağıdır. Bu tutum, insan onuruna ve medeniyet çeşitliliğine saygıya dayalı bir 'yaşam paktı' yapmasını beklediğim ABD Başkanı Trump ile gelecekteki temaslarımın temelini oluşturacak" ifadelerini kullandı.