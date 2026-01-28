https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/laboratuvarda-mini-beyin-uretiminde-yeni-asama-gercekci-kan-damarlari-olusturuldu-1103099398.html
Laboratuvarda 'mini beyin' üretiminde yeni aşama: Gerçekçi kan damarları oluşturuldu
Laboratuvarda 'mini beyin' üretiminde yeni aşama: Gerçekçi kan damarları oluşturuldu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, kan damarlarına sahip beyin organoidleri geliştirerek laboratuvarda üretilen 'mini beyinlerin' daha uzun süre yaşamasını sağladı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T15:46+0300
2026-01-28T15:46+0300
2026-01-28T15:46+0300
sağlik
kaliforniya üniversitesi
araştırma
bilim
sağlık
beyin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104228/07/1042280794_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_b1588f8afe08b81b58a96496cb5e6d42.jpg
Bilim insanları, laboratuvar ortamında geliştirilen 'mini beyinlerde' önemli bir ilerlemeye imza attıklarını duyurdu. Araştırmacılar, gerçek beyne benzer kan damarlarına sahip 'beyin organoidleri' üreterek bu yapıların daha uzun süre canlı kalmasını sağladı.'Beyin organoidleri' olarak adlandırılan ve kök hücrelerden elde edilen hücre kümelerinin, 2013'ten bu yana otizm, şizofreni ve demans gibi hastalıkların araştırmalarında kullanıldığını aktaran uzmanlar, bugüne kadar üretilenlerin en büyük sorunun birkaç ay içinde besin ve oksijen yetersizliği nedeniyle ölmesi olduğunu belirtti.Uzmanlar bunun nedeninin gerçek beyinlerde bulunan damar ağının, yapay beyinlerde yeterince gelişememesinden kaynaklı olduğunu belirtiyor. Bu durumun, organoidlerin büyüklüğünü ve karmaşıklığını sınırladığını belirten Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, sorunu aşmak için kök hücrelerden 'kortikal organoidler' üretti. Aynı zamanda damar hücrelerinden oluşan ayrı organoidler geliştirildi ve bunlar mini beyinlerin iki ucuna yerleştirildi.Gerçekçi 'damar ağı' oluşturulduBirkaç hafta içinde, damar hücrelerinin tüm organoid boyunca yayıldığı ve içi boş kanallar oluşturduğu gözlemlendi. Bu yapıların, gerçek beyindeki damar sistemine oldukça benzediği tespit edildi.Cambridge Üniversitesi’nden Madeline Lancaster, çalışmayı “büyük bir adım” olarak nitelendirerek, damarların gerçek beyinle benzer bir yapıya sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Araştırmada ayrıca, geliştirilen damarların 'kan - beyin bariyerine' benzer bir koruyucu yapı oluşturduğu ve besin ile atık maddelerin geçişini daha iyi sağladığı belirtildi.Uzmanlara göre bu gelişme, organoidlerin daha uzun süre yaşamasına ve beyin gelişiminin daha ayrıntılı şekilde incelenmesine olanak tanıyacak. Ancak bilim insanları, tamamen işlevsel bir sistem için kan akışını sağlayacak yapay bir “dolaşım mekanizmasına” hala ihtiyaç olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/arastirma-insanlarin-dikkat-suresi-son-20-yilda-25-dakikadan-40-saniyeye-dustu-1103061433.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104228/07/1042280794_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_be25be34106e83d61f4716615456e63e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaliforniya üniversitesi, araştırma, bilim, sağlık, beyin
kaliforniya üniversitesi, araştırma, bilim, sağlık, beyin
Laboratuvarda 'mini beyin' üretiminde yeni aşama: Gerçekçi kan damarları oluşturuldu
Bilim insanları, kan damarlarına sahip beyin organoidleri geliştirerek laboratuvarda üretilen 'mini beyinlerin' daha uzun süre yaşamasını sağladı.
Bilim insanları, laboratuvar ortamında geliştirilen 'mini beyinlerde' önemli bir ilerlemeye imza attıklarını duyurdu. Araştırmacılar, gerçek beyne benzer kan damarlarına sahip 'beyin organoidleri' üreterek bu yapıların daha uzun süre canlı kalmasını sağladı.
Organoidler kendi kendilerini yenileyebilen, organ işlevi gösterebilen, doğrudan doku veya kök hücrelerden elde edilen üç boyutlu hücre gruplarıdır.
'Beyin organoidleri' olarak adlandırılan ve kök hücrelerden elde edilen hücre kümelerinin, 2013'ten bu yana otizm, şizofreni ve demans gibi hastalıkların araştırmalarında kullanıldığını aktaran uzmanlar, bugüne kadar üretilenlerin en büyük sorunun birkaç ay içinde besin ve oksijen yetersizliği nedeniyle ölmesi olduğunu belirtti.
Uzmanlar bunun nedeninin gerçek beyinlerde bulunan damar ağının, yapay beyinlerde yeterince gelişememesinden kaynaklı olduğunu belirtiyor. Bu durumun, organoidlerin büyüklüğünü ve karmaşıklığını sınırladığını belirten Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, sorunu aşmak için kök hücrelerden 'kortikal organoidler' üretti. Aynı zamanda damar hücrelerinden oluşan ayrı organoidler geliştirildi ve bunlar mini beyinlerin iki ucuna yerleştirildi.
Gerçekçi 'damar ağı' oluşturuldu
Birkaç hafta içinde, damar hücrelerinin tüm organoid boyunca yayıldığı ve içi boş kanallar oluşturduğu gözlemlendi. Bu yapıların, gerçek beyindeki damar sistemine oldukça benzediği tespit edildi.
Cambridge Üniversitesi’nden Madeline Lancaster, çalışmayı “büyük bir adım” olarak nitelendirerek, damarların gerçek beyinle benzer bir yapıya sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Araştırmada ayrıca, geliştirilen damarların 'kan - beyin bariyerine' benzer bir koruyucu yapı oluşturduğu ve besin ile atık maddelerin geçişini daha iyi sağladığı belirtildi.
Uzmanlara göre bu gelişme, organoidlerin daha uzun süre yaşamasına ve beyin gelişiminin daha ayrıntılı şekilde incelenmesine olanak tanıyacak. Ancak bilim insanları, tamamen işlevsel bir sistem için kan akışını sağlayacak yapay bir “dolaşım mekanizmasına” hala ihtiyaç olduğunu ifade etti.