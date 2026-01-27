Araştırma: İnsanların dikkat süresi son 20 yılda 2.5 dakikadan 40 saniyeye düştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/arastirma-insanlarin-dikkat-suresi-son-20-yilda-25-dakikadan-40-saniyeye-dustu-1103061433.html

Bilimsel araştırmalar, insanların bir işe odaklanma süresinin son 20 yılda ciddi şekilde azaldığını ortaya koydu. Uzmanlara göre ortalama dikkat süresi 2000'li yıllarında başlarında 2.5 dakika civarındayken, bugün yaklaşık 40 saniyeye kadar düştü.National Geographic’te yayımlanan habere göre araştırmacılar, bu düşüşün temel nedenleri arasında sık gelen bildirimler, sürekli mesajlaşma, sosyal medya kullanımı ve çoklu görev alışkanlıklarını gösterdi. Uzmanlar, dikkat dağınıklığının stres artışına, hata oranlarının yükselmesine ve verimliliğin düşmesine yol açtığını belirtti.Kaliforniya Üniversitesi’nden bilişsel bilimci Gloria Mark, dikkat süresinin insanların bir göreve ne kadar süre odaklandığını ölçerek belirlendiğini söyledi. Mark’a göre, günümüzde insanlar çoğu zaman bir dakikadan bile kısa sürede başka bir işe yöneliyor.“2003’te yaptığımız çalışmalarda insanlar ortalama 2.5 dakika boyunca aynı işle meşgul oluyordu. Son araştırmalarımızda bu süre 40 saniyeye indi” diyen Mark, bunun kalıcı bir zihinsel kayıp anlamına gelmediğini vurguladı.Sık görev değiştirmek hata oranını artırıyorUzmanlara göre sorun, beynin sürekli görev değiştirmek zorunda kalması. Her yeni işe geçildiğinde beyin yeniden uyum sağlamak için ekstra enerji harcıyor. Bu durum zamanla zihinsel yorgunluğa neden oluyor.Araştırmalar, sık görev değiştirmenin performansı yavaşlattığını ve hata oranını artırdığını ortaya çıkardı. 2024 yılında yapılan bir laboratuvar çalışmasında, çoklu görev yapan kişilerin daha fazla hata yaptığı ve daha yavaş çalıştığı tespit edildi.Miami Üniversitesi’nden psikolog Amishi Jha ise “çoklu görev” kavramının bilimsel olarak mümkün olmadığını belirtiyor. Jha’ya göre beyin aynı anda yalnızca tek bir işe tam olarak odaklanabiliyor. “Beynimiz bir el feneri gibi çalışır. Aynı anda sadece bir noktayı aydınlatabiliriz” diyen Jha, insanların aslında sürekli görev değiştirdiğini ifade etti.Dikkat süresi nasıl geliştirilir?Uzmanlar, dikkat süresinin yeniden geliştirilebileceğini belirtiyor. Bunun için önerilen yöntemler arasında şunlar yer alıyor:Araştırmalara göre haftada en az dört gün, günde 12 dakika 'bilinçli farkındalık' egzersizi yapmak, dikkat süresini ve zihinsel dayanıklılığı artırabiliyor.

