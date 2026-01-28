'Kıyamet Günü Saati' gece yarısına 85 saniye kalaya ayarlandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kiyamet-gunu-saati-gece-yarisina-85-saniye-kalaya-ayarlandi-1103084153.html

İnsanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş riski, iklim değişikliği ve yapay zekanın denetimsiz kullanımı gibi küresel tehditler nedeniyle 'Kıyamet Günü Saati' (Doomsday Clock) bir kez daha ileri alındı. Atom Bilimcileri Bülteni, saatin gece yarısına yalnızca 85 saniye kaldığını duyurdu.Atom Bilimcileri Bülteni’nin Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holtz, küresel dayanışmanın önemine işaret ederek, “Dünya ‘biz ve onlar’ anlayışıyla bölünürse, kaybeden herkes olur” dedi.Açıklamada ayrıca kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve seller gibi iklim krizine bağlı afetlerin arttığına dikkat çekildi. Ülkelerin küresel ısınmayla mücadelede yeterli adımlar atmadığı vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın fosil yakıt üretimini artırmaya yönelik politikaları da eleştirildi.Kıyamet Günü Saati, insanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi’nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olup, gece yarısına olan yakınlığı, insanlığın küresel felakete ne kadar yakın olduğunu simgeliyor. Kıyamet Günü Saati son yıllarda sadece ileriye alınarak ayarlanmıştı.Geçen yıl saat gece yarısına 89 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bu yıl ise uluslararası iş birliğinin zayıflaması ve “kazanan her şeyi alır” anlayışının güçlenmesi nedeniyle insanlığın yok oluşa daha da yaklaştığı ifade edildi.

