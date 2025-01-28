https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kiyamet-gunu-saati-gece-yarisina-bir-saniye-daha-yaklastirilarak-89-saniye-kala-olarak-ayarlandi-1093144639.html

Kıyamet Günü Saati, gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı

Kıyamet Günü Saati, gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı

Sputnik Türkiye

Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock), gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T20:10+0300

2025-01-28T20:10+0300

2025-01-28T20:10+0300

dünya

kıyamet

kıyamet günü

kıyamet saati

bpa (atom bilimcileri bülteni)

nükleer silah

nükleer savaş

iklim değişikliği

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İnsanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi'nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olan Kıyamet Günü Saati, bir saniye daha ileriye alınarak gece yarısına 89 saniye kala olarak ayarlandı.Atom Bilimcileri Bülteni’nin Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holtz, “Dünya, insanlığa yönelik varoluşsal tehditler konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedemedi. İşte bu nedenle saatlerimizi ileri alıyoruz. Saati gece yarısına yaklaştırarak bir sinyal gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.Gece yarısına yaklaştırılmak üzere yapılan her türlü değişikliğin aşırı bir tehlikenin işareti olduğuna ve kesin bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikat çeken Holtz, “Bu, dünyanın gece yarısına en çok yaklaştığı an” ifadelerini kullandı.Kıyamet Günü Saati, insanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi’nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olup, gece yarısına olan yakınlığı, insanlığın küresel felakete ne kadar yakın olduğunu simgeliyor. Kıyamet Günü Saati son yıllarda sadece ileriye alınarak ayarlanmıştı.2024 yılında, Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kala olarak ayarlanmıştı. Bu, saatin tarihindeki gece yarısına en yakın konumdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/kiyamet-gunu-saati-degisti-insanligin-sonu-icin-son-90-saniye-1079974604.html

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kıyamet, kıyamet günü, kıyamet saati, bpa (atom bilimcileri bülteni), nükleer silah, nükleer savaş, iklim değişikliği