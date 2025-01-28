https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kiyamet-gunu-saati-gece-yarisina-bir-saniye-daha-yaklastirilarak-89-saniye-kala-olarak-ayarlandi-1093144639.html
Kıyamet Günü Saati, gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı
Kıyamet Günü Saati, gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı
Sputnik Türkiye
Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock), gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T20:10+0300
2025-01-28T20:10+0300
2025-01-28T20:10+0300
dünya
kıyamet
kıyamet günü
kıyamet saati
bpa (atom bilimcileri bülteni)
nükleer silah
nükleer savaş
iklim değişikliği
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İnsanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi'nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olan Kıyamet Günü Saati, bir saniye daha ileriye alınarak gece yarısına 89 saniye kala olarak ayarlandı.Atom Bilimcileri Bülteni’nin Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holtz, “Dünya, insanlığa yönelik varoluşsal tehditler konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedemedi. İşte bu nedenle saatlerimizi ileri alıyoruz. Saati gece yarısına yaklaştırarak bir sinyal gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.Gece yarısına yaklaştırılmak üzere yapılan her türlü değişikliğin aşırı bir tehlikenin işareti olduğuna ve kesin bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikat çeken Holtz, “Bu, dünyanın gece yarısına en çok yaklaştığı an” ifadelerini kullandı.Kıyamet Günü Saati, insanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi’nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olup, gece yarısına olan yakınlığı, insanlığın küresel felakete ne kadar yakın olduğunu simgeliyor. Kıyamet Günü Saati son yıllarda sadece ileriye alınarak ayarlanmıştı.2024 yılında, Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kala olarak ayarlanmıştı. Bu, saatin tarihindeki gece yarısına en yakın konumdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240124/kiyamet-gunu-saati-degisti-insanligin-sonu-icin-son-90-saniye-1079974604.html
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kıyamet, kıyamet günü, kıyamet saati, bpa (atom bilimcileri bülteni), nükleer silah, nükleer savaş, iklim değişikliği
kıyamet, kıyamet günü, kıyamet saati, bpa (atom bilimcileri bülteni), nükleer silah, nükleer savaş, iklim değişikliği
Kıyamet Günü Saati, gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı
Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock), gece yarısına bir saniye daha yaklaştırılarak 89 saniye kala olarak ayarlandı.
İnsanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi'nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olan Kıyamet Günü Saati, bir saniye daha ileriye alınarak gece yarısına 89 saniye kala olarak ayarlandı.
Atom Bilimcileri Bülteni’nin Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holtz, “Dünya, insanlığa yönelik varoluşsal tehditler konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedemedi. İşte bu nedenle saatlerimizi ileri alıyoruz. Saati gece yarısına yaklaştırarak bir sinyal gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.
Gece yarısına yaklaştırılmak üzere yapılan her türlü değişikliğin aşırı bir tehlikenin işareti olduğuna ve kesin bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikat çeken Holtz, “Bu, dünyanın gece yarısına en çok yaklaştığı an” ifadelerini kullandı.
Kıyamet Günü Saati, insanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi’nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olup, gece yarısına olan yakınlığı, insanlığın küresel felakete ne kadar yakın olduğunu simgeliyor. Kıyamet Günü Saati son yıllarda sadece ileriye alınarak ayarlanmıştı.
2024 yılında, Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kala olarak ayarlanmıştı. Bu, saatin tarihindeki gece yarısına en yakın konumdu.