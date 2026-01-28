https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/cehennem-melekleri-lideri-necati-arabaci-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1103106963.html

Cehennem Melekleri lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu

Cehennem Melekleri olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Coşkun Necati Arabacı için 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 28.01.2026, Sputnik Türkiye

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Cehennem Melekleri lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Arabacı’nın, 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi.Aynı dosyada örgüt üyesi oldukları iddia edilen 13 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezası talep edilirken, bu sanıkların da tutuklu yargılanmaları istendi.Interpol kayıtlarında da suç örgütü olarak yer alan Cehennem Melekleri’nin, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyete karıştığı belirtildi.

