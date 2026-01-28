https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bati-basini-turkiye-elektrikli-otomobil-satislarinda-abyi-yakaladi-1103090362.html
Batı basını: Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'yi yakaladı
Batı basını: Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'yi yakaladı
Türkiye’deki elektrikli araç oranlarının güney ve doğu Avrupa’daki neredeyse tüm ülkelerin önüne geçmiş durumda. Türkiye’deki artış büyük oranda ekonomiye bağlandı.
2026-01-28T12:45+0300
2026-01-28T12:45+0300
2026-01-28T12:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/05/1043959181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4f65b1345e526bf5a77454899e81ca34.jpg
Türkiye’den Berke Astarcıoğlu’dan görüş alan The Guardian, metatronik mühendisi için “2016 yılında bir BMW i3 satın aldığında, 80 milyonluk Türkiye'de o yıl bataryalı elektrikli araç alan yalnızca 44 kişiden biriydi. 2023'te bir Tesla satın aldığında ise bataryalı elektrikli araçlar Türkiye'de artık tam anlamıyla bir tuhaflık olmaktan çıktı. Yeni otomobil satışlarının yüzde 7'sini oluşturuyor” ifadelerine yer verirken ekledi: Oranlar ne diyor? Salı günü yayımlanan tescil verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 16.7'si BEV (bataryalı elektrikli araç) oldu. Bu oran, AB'nin yüzde 17.4'lük seviyesinin hemen gerisinde yer alıyor. Hollanda ya da İskandinav ülkelerinde BEV'lerin yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 35 ile yüzde 96 arasında değişirken, Türkiye'deki oran daha düşük kalsa da satışlar güney ve doğu Avrupa'daki neredeyse tüm ülkelerin önüne geçmiş durumda. ‘Kullanım maliyetleri daha düşük’ Gazete “Türkiye'deki elektrikli araç patlaması, Uruguay'dan Vietnam'a kadar uzanan gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıt yakan otomobillerden beklenmedik bir hızla uzaklaştığı küresel eğilimin bir parçası. Bu son veriler, Türkiye'nin BM iklim zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlandığı ve AB'nin 2035'te yeni içten yanmalı motorlu araç satışını yasaklama kararını yumuşatmasından bir ay sonrasına denk geliyor” ifadelerini kullanırken ekledi: Analistler bu patlamayı, Türkiye'deki özel tüketim vergisindeki (ÖTV) dengesizliğe bağlıyor. Bu durum, elektrikli otomobillerin benzer benzinli araçlara kıyasla yalnızca biraz daha pahalı olmasına yol açtı. Hükümetin ağustos ayında elektrikli araç vergilerini artırmasına rağmen satışlar yüksek kalmaya devam etti. Gazeteye konuşan iklim düşünce kuruluşu Ember'de analist olan Ufuk Alparslan, elektrikli otomobillerin kullanım maliyetlerinin daha düşük olduğunu söylerken "Motivasyon tamamen ekonomik" dedi.
Türkiye’de ‘elektrikli araçların popülerleşmesi, fosil yakıtlı otomobillerden şaşırtıcı bir hızla vazgeçtiği küresel trendin bir parçası’ ifadelerine yer veren Batı basını, Türkiye’deki elektrikli araç oranlarının güney ve doğu Avrupa’daki neredeyse tüm ülkelerin önüne geçmiş olduğunu kaydetti. Türkiye’deki artış büyük oranda ekonomiye bağlandı.
