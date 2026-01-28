https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/altin-fiyatlari-uctu-tercih-kuculdu-mini-gram-altin-nedir-1103084597.html

Altın fiyatları yükseldi, tercih küçüldü: Mini gram altın nedir?

Altın fiyatları yükseldi, tercih küçüldü: Mini gram altın nedir?

Sputnik Türkiye

Gram altının 7 bin lirayı aşmasıyla birlikte küçük gramajlı altınlara ilgi daha da arttı. Kuyumcular 0.10, 0.25 ve 0.50 gram altın satışlarının arttığını ifade... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T09:38+0300

2026-01-28T09:38+0300

2026-01-28T09:38+0300

ekonomi̇

darphane

tl

gram altın

yarım gram altın

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103084316_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_aad8493ea43c5b9345e8e067e4e8681a.png

Altın fiyatları 2026 yılı başından itibaren hızlı bir artış yaşadı ve çıktığı seviyenin altına inmiyor. Altında mini gram altın dönemi: 0.10 gram, 0.50 gram altınlar1 gram altın 7 bin liranın üzerine çıkınca, yarım gram altın ve daha da ufakları mini gram altın diye ifade ediliyor.Ons altının 5 bin doları aşması ve gram altının 7 bin liranın üzerine çıkmasıyla birlikte, tüketiciler de büyük tutarlı alımlar yerine daha küçük ve erişilebilir seçeneklere yönelmeye başladı. Türkiye gazetesinin haberine göre son dönemde 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerinin satışında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.Gram altın 7.500 TL’yi geçtiPeki gramaj olarak daha da küçük olan altınların fiyatları ne kadar?Güncel piyasa şartlarında 0.10 gram altın yaklaşık 1.550 TL’den, 0.25 gram altın 2.550 TL’den, 0.50 gram altın ise 4.400 TL’den alıcı buluyor. Büyük meblağlar ayırmakta zorlanan tüketiciler, bu fiyat aralıklarını “daha yönetilebilir” bulurken, küçük gramajlı altınlar hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih ediliyor.Düğün takısı takmak zorlaştı mı?Bir kuyumcu “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” ifadelerini kullandı.Mini gram altınlar internetten satılıyordu, kuyumcuya geldiDaha önce ağırlıklı olarak online platformlarda satılan mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha görünür hâle geldi. Kuyumcular, talepteki artış nedeniyle ürün çeşitliliğini genişlettiklerini ve küçük gram altınların satış payının her geçen ay yükseldiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.Küçük gramlarda işçilik daha büyükKuyumcular ise artan ilgiye rağmen tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, özellikle küçük gramajlı altınlarda işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: Dikkat: Darphane basmıyorKuyumcu esnafı 0,10 gramlık altınların satışının yasak olup olmadığı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/altin-rallisinde-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-oldu-1103059080.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mini gram altın nedir, gram altın ne kadar, mini gram altın nereden alınır