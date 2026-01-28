https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/hakan-tasiyan-kalp-krizi-gecirdi-durumu-ciddiyetini-koruyor-erdogan-destek-icin-talimat-verdi-1103085245.html

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi, durumu ciddiyetini koruyor: Erdoğan destek için talimat verdi

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, geçirdiği kalp krizi sonrası Ankara’da hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Kalp krizi geçiren arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, Ankara’da hastaneye kaldırılırken, daha önce geçirdiği organ nakilleri nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Hakan Taşıyan'ın rahatsızlığı nedir? Hakan Taşıyan kalp krizi mi geçirdi?Sabah gazetesindeki habere göre; daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçiren Taşıyan’a uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda hekimler tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Bu kapsamda, olası müdahalelerin belirlenmesi için bir sağlık kurulu oluşturuldu.Erdoğan'dan Taşıyan talimatıTaşıyan’ın sağlık durumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletildiği, Erdoğan’ın sanatçıya gerekli tüm sağlık desteğinin sağlanması yönünde talimat verdiği öğrenildi.Hakan Taşıyan kimdir?1973 yılında Ankara’da doğan Hakan Taşıyan, müziğe çocuk yaşlarda bağlama çalarak başladı. Askerlik döneminde komutanlarının desteğiyle ilk albümünü çıkaran Taşıyan, Sıla Müzik etiketiyle yayımlanan “Hesabım Bitmedi” albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım attı.1997 yılında yayımladığı “Sensiz İki Gün” albümüyle geniş kitlelerce tanınan Taşıyan, ardından “Gözün Sevem” adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Başarılı sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da yer aldı; 1998’de kendi adını taşıyan dizide, 2001 yılında ise “Güz Gülleri” dizisinde başrol oynadı.

