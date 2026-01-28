https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/abdnin-irana-karsi-gerilimi-tirmandirmasi-cinle-ekonomik-catismada-dengesini-kaybetmesinden-1103093350.html
‘ABD’nin İran’a karşı gerilimi tırmandırması Çin’le ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden kaynaklanıyor’
‘ABD’nin İran’a karşı gerilimi tırmandırması Çin’le ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden kaynaklanıyor’
Sputnik Türkiye
Strateji hukuku uzmanı Saad, ABD'nin İran'a karşı gerilimi tırmandırmasının nedeninin, ‘ABD'nin Çin ile ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden ve Amerikan... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T13:27+0300
2026-01-28T13:27+0300
2026-01-28T13:27+0300
görüş
abd
i̇ran
gerilim
sputnik
çin
abd
yorum
washington
arap ülkeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103092919_0:30:1289:755_1920x0_80_0_0_1ec7a7dd86c48dc6aa470b931008a50a.png
Strateji hukuku uzmanı ve uluslararası hukuk araştırmacısı Cihad Saad, Sputnik'e demecinde ABD'nin İran'a karşı gerilimi tırmandırmasının nedeninin, ‘ABD'nin Çin ile ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden ve Amerikan sanayisinde Çin lehine oluşan dengesizliğin ardından hegemonya ve güce istek duyması’ olduğunu ve bunun istikrarsızlığın devamının habercisi olduğunu söyledi.“Amerika Birleşik Devletleri, kağıt üzerinde önleyici bir zafer elde etmedikçe savaş başlatmaz, hesaplamalar başarılı bir saldırıya işaret ediyorsa onu gerçekleştirebilir” diyen Saad, Washington'un İran'a doğrudan saldırma ihtimalini, öncelikle ‘İran rejimini devirmeyen herhangi bir saldırının onu sadece güçlendireceği’ gerekçesiyle dışladı.Arap ülkelerinin bu meseleye ilişkin tutumunu da yorumlayan uzman, "Arap-İran yakınlaşması sadece taktiksel bir mesele değil, stratejik bir tercih ve hayatta kalmanın bir koşuludur" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/iran-gerilimi-abd-ortadoguya-hava-gucu-aktariyor--1102790597.html
abd
i̇ran
çin
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103092919_122:0:1167:784_1920x0_80_0_0_039b592754e24eaea05aced057dc7a53.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, gerilim, sputnik, çin, abd, yorum, washington, arap ülkeleri
abd, i̇ran, gerilim, sputnik, çin, abd, yorum, washington, arap ülkeleri
‘ABD’nin İran’a karşı gerilimi tırmandırması Çin’le ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden kaynaklanıyor’
Strateji hukuku uzmanı Saad, ABD'nin İran'a karşı gerilimi tırmandırmasının nedeninin, ‘ABD'nin Çin ile ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden ve Amerikan sanayisinde Çin lehine oluşan dengesizliğin ardından hegemonya ve güce istek duyması’ olduğunu belirtti.
Strateji hukuku uzmanı ve uluslararası hukuk araştırmacısı Cihad Saad, Sputnik'e demecinde ABD'nin İran'a karşı gerilimi tırmandırmasının nedeninin, ‘ABD'nin Çin ile ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden ve Amerikan sanayisinde Çin lehine oluşan dengesizliğin ardından hegemonya ve güce istek duyması’ olduğunu ve bunun istikrarsızlığın devamının habercisi olduğunu söyledi.
“Amerika Birleşik Devletleri, kağıt üzerinde önleyici bir zafer elde etmedikçe savaş başlatmaz, hesaplamalar başarılı bir saldırıya işaret ediyorsa onu gerçekleştirebilir” diyen Saad, Washington'un İran'a doğrudan saldırma ihtimalini, öncelikle ‘İran rejimini devirmeyen herhangi bir saldırının onu sadece güçlendireceği’ gerekçesiyle dışladı.
İran rejimini zayıf olarak gösteren bir pazarlama kampanyası yürütülüyor, oysa bu rejimi devirmek ABD ve İsrail'in kırk yılı aşkın süredir hedefi olmuştur.
Arap ülkelerinin bu meseleye ilişkin tutumunu da yorumlayan uzman, "Arap-İran yakınlaşması sadece taktiksel bir mesele değil, stratejik bir tercih ve hayatta kalmanın bir koşuludur" ifadelerini kullandı.