‘ABD’nin İran’a karşı gerilimi tırmandırması Çin’le ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden kaynaklanıyor’

‘ABD’nin İran’a karşı gerilimi tırmandırması Çin’le ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden kaynaklanıyor’

28.01.2026

Strateji hukuku uzmanı ve uluslararası hukuk araştırmacısı Cihad Saad, Sputnik'e demecinde ABD'nin İran'a karşı gerilimi tırmandırmasının nedeninin, ‘ABD'nin Çin ile ekonomik çatışmada dengesini kaybetmesinden ve Amerikan sanayisinde Çin lehine oluşan dengesizliğin ardından hegemonya ve güce istek duyması’ olduğunu ve bunun istikrarsızlığın devamının habercisi olduğunu söyledi.“Amerika Birleşik Devletleri, kağıt üzerinde önleyici bir zafer elde etmedikçe savaş başlatmaz, hesaplamalar başarılı bir saldırıya işaret ediyorsa onu gerçekleştirebilir” diyen Saad, Washington'un İran'a doğrudan saldırma ihtimalini, öncelikle ‘İran rejimini devirmeyen herhangi bir saldırının onu sadece güçlendireceği’ gerekçesiyle dışladı.Arap ülkelerinin bu meseleye ilişkin tutumunu da yorumlayan uzman, "Arap-İran yakınlaşması sadece taktiksel bir mesele değil, stratejik bir tercih ve hayatta kalmanın bir koşuludur" ifadelerini kullandı.

