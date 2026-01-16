https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/iran-gerilimi-abd-ortadoguya-hava-gucu-aktariyor--1102790597.html
İran gerilimi: ABD, Ortadoğu'ya hava gücü aktarıyor
İran gerilimi: ABD, Ortadoğu'ya hava gücü aktarıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin, İran'la gerilimin tırmanması nedeniyle Ortadoğu'ya en az bir uçak gemisi taarruz grubu aktardığı belirtildi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T10:41+0300
2026-01-16T10:41+0300
2026-01-16T10:50+0300
dünya
ortadoğu
abd
i̇ran
uss abraham lincoln
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090317673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44b61a0961126a2bca128e223f25192f.jpg
Fox News televizyonu, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD’ye ait bir uçak gemisi taarruz grubunun Ortadoğu yönünde ilerlediğini bildirdi.Söz konusu uçak gemisinin USS Abraham Lincoln mi, yoksa Norfolk ve San Diego limanlarından çıkan gemiler olduğunun henüz belli olmadığı ifade edilirken Ortadoğu’ya konuşlanmalarının en az bir hafta sürmesi bekleniyor.ABD'nin hava, kara ve denizdeki askeri unsurları, İran'a saldırma kararının alınması durumunda, Başkan Donald Trump’a seçenekler sunmak üzere önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşacağı kaydedildi.Başkan Trump’ın askeri operasyon başlatma kararını vermesi durumunda, bunun “farklı, daha saldırgan bir operasyon olacağını” söyleyen kaynaklarından biri, askeri planlamacıların bir dizi seçenek hazırladığını ve bunlardan hangisinin seçileceğinin önümüzdeki günlerde İranlı yetkililerin eylemlerine bağlı olacağını da sözlerine ekledi. Yetkililer, sevkiyat sürecini “bir grubun konuşlandırılması” olarak tanımlıyor.Ayrıca ABD üslerinin ve İsrail'in savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye füze savunma sistemlerinin de konuşlandırılması bekleniyor. Kaynaklara göre, bu unsurlar ABD'nin bölgedeki askeri varlığını büyük ölçüde artırma sürecinin bir parçası olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/bati-medyasi-avrupa-ulkeleri-putin-ile-muzakereler-konusunda-bolundu-1102787897.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090317673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cac329e0e77ba060fcff03e3d1d4c062.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, i̇ran, uss abraham lincoln
ortadoğu, abd, i̇ran, uss abraham lincoln
İran gerilimi: ABD, Ortadoğu'ya hava gücü aktarıyor
10:41 16.01.2026 (güncellendi: 10:50 16.01.2026)
ABD’nin, İran'la gerilimin tırmanması nedeniyle Ortadoğu'ya en az bir uçak gemisi taarruz grubu aktardığı belirtildi.
Fox News televizyonu, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD’ye ait bir uçak gemisi taarruz grubunun Ortadoğu yönünde ilerlediğini bildirdi.
Söz konusu uçak gemisinin USS Abraham Lincoln mi, yoksa Norfolk ve San Diego limanlarından çıkan gemiler olduğunun henüz belli olmadığı ifade edilirken Ortadoğu’ya konuşlanmalarının en az bir hafta sürmesi bekleniyor.
ABD'nin hava, kara ve denizdeki askeri unsurları, İran'a saldırma kararının alınması durumunda, Başkan Donald Trump’a seçenekler sunmak üzere önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşacağı kaydedildi.
Başkan Trump’ın askeri operasyon başlatma kararını vermesi durumunda, bunun “farklı, daha saldırgan bir operasyon olacağını” söyleyen kaynaklarından biri, askeri planlamacıların bir dizi seçenek hazırladığını ve bunlardan hangisinin seçileceğinin önümüzdeki günlerde İranlı yetkililerin eylemlerine bağlı olacağını da sözlerine ekledi. Yetkililer, sevkiyat sürecini “bir grubun konuşlandırılması” olarak tanımlıyor.
Ayrıca ABD üslerinin ve İsrail'in savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye füze savunma sistemlerinin de konuşlandırılması bekleniyor. Kaynaklara göre, bu unsurlar ABD'nin bölgedeki askeri varlığını büyük ölçüde artırma sürecinin bir parçası olacak.