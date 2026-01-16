https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/iran-gerilimi-abd-ortadoguya-hava-gucu-aktariyor--1102790597.html

İran gerilimi: ABD, Ortadoğu'ya hava gücü aktarıyor

İran gerilimi: ABD, Ortadoğu'ya hava gücü aktarıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin, İran'la gerilimin tırmanması nedeniyle Ortadoğu'ya en az bir uçak gemisi taarruz grubu aktardığı belirtildi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T10:41+0300

2026-01-16T10:41+0300

2026-01-16T10:50+0300

dünya

ortadoğu

abd

i̇ran

uss abraham lincoln

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090317673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44b61a0961126a2bca128e223f25192f.jpg

Fox News televizyonu, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD’ye ait bir uçak gemisi taarruz grubunun Ortadoğu yönünde ilerlediğini bildirdi.Söz konusu uçak gemisinin USS Abraham Lincoln mi, yoksa Norfolk ve San Diego limanlarından çıkan gemiler olduğunun henüz belli olmadığı ifade edilirken Ortadoğu’ya konuşlanmalarının en az bir hafta sürmesi bekleniyor.ABD'nin hava, kara ve denizdeki askeri unsurları, İran'a saldırma kararının alınması durumunda, Başkan Donald Trump’a seçenekler sunmak üzere önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşacağı kaydedildi.Başkan Trump’ın askeri operasyon başlatma kararını vermesi durumunda, bunun “farklı, daha saldırgan bir operasyon olacağını” söyleyen kaynaklarından biri, askeri planlamacıların bir dizi seçenek hazırladığını ve bunlardan hangisinin seçileceğinin önümüzdeki günlerde İranlı yetkililerin eylemlerine bağlı olacağını da sözlerine ekledi. Yetkililer, sevkiyat sürecini “bir grubun konuşlandırılması” olarak tanımlıyor.Ayrıca ABD üslerinin ve İsrail'in savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye füze savunma sistemlerinin de konuşlandırılması bekleniyor. Kaynaklara göre, bu unsurlar ABD'nin bölgedeki askeri varlığını büyük ölçüde artırma sürecinin bir parçası olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/bati-medyasi-avrupa-ulkeleri-putin-ile-muzakereler-konusunda-bolundu-1102787897.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, abd, i̇ran, uss abraham lincoln