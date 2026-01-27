https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/usta-oyuncu-ali-tutal-yogun-bakimda-entube-edildi-1103057790.html

Usta oyuncu Ali Tutal yoğun bakımda: Entübe edildi

Usta oyuncu Ali Tutal yoğun bakımda: Entübe edildi

27.01.2026

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal’dan sevenlerini üzen haber geldi. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçiren oyuncu, bu kez beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakımda ve entübe edildiEvinde rahatsızlanan 76 yaşındaki Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgilere göre usta oyuncu entübe edildi. Tutal’ın hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.‘Güneşi Gördüm’, ‘Mülteci’, ‘Hemşo’, ‘Tatlı Kaçıklar’, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ ve ‘Geniş Aile’ gibi çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Ali Tutal’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük endişe yarattı.Öte yandan Film-San Vakfı, usta oyuncu için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

