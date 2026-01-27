https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/usta-oyuncu-ali-tutal-yogun-bakimda-entube-edildi-1103057790.html
Usta oyuncu Ali Tutal yoğun bakımda: Entübe edildi
Türk sinema ve televizyonunun usta ismi Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Daha önce kalp krizi geçiren 76...
Türk sinema ve televizyonunun usta ismi Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Daha önce kalp krizi geçiren 76 yaşındaki oyuncunun entübe edildiği, hayati riskinin devam ettiği öğrenildi.
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal’dan sevenlerini üzen haber geldi. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçiren oyuncu, bu kez beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda ve entübe edildi
Evinde rahatsızlanan 76 yaşındaki Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgilere göre usta oyuncu entübe edildi. Tutal’ın hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
‘Güneşi Gördüm’, ‘Mülteci’, ‘Hemşo’, ‘Tatlı Kaçıklar’, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ ve ‘Geniş Aile’ gibi çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Ali Tutal’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük endişe yarattı.
Öte yandan Film-San Vakfı, usta oyuncu için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.