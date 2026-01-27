https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/meteoroloji-uzmanlari-tarih-verip-uyardi-istanbula-tekrar-kar-geliyor-1103056987.html

Meteoroloji uzmanları tarih verip uyardı: İstanbul'a tekrar kar geliyor

Ocak ayında etkili olan kar yağışı sonrası gözler yeniden İstanbul ve yurda çevrildi. Meteoroloji uzmanları tarih vererek uyardı. Kar pazar gecesi ve pazartesi... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yeni bir kar ihtimali merak konusu oldu. Ocak ayı boyunca kısa süreli yağışlar görülürken, birçok bölgede sisli ve puslu hava etkisini sürdürüyor. Kış koşulları devam ederken, karın ne zaman yeniden yağacağına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.İstanbul’da bu hafta hava nasıl olacak?Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:“Bugün ve yarın yağış geçişleri olacaktır. Çünkü Trakya üzerinden yağmur kütleleri geliyor.”Perşembe gününe dikkat çeken Özdemir, “Perşembe günü güneyli rüzgârlar esecek. Yani kuvvetli lodos ihtimali fazla. Sıcaklık yine 15 derece civarında olacak” dedi.İstanbul'a kar ne zaman yağacak: Pazar ve pazartesiye dikkatCuma gününden itibaren yağmurun yurt geneline yayılacağını belirten Özdemir, “Cumartesi ve Pazar da yağış olacak. Pazar gününün sonlarına doğru ise özellikle yurdun iç bölgelerinde kar yağışı görülecek. Özellikle haftaya pazartesi Ege Bölgesi ve Trakya hariç İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor” ifadelerini kullandı.Şubat ayı i̇çin i̇lk tahminlerŞubat ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Özdemir, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) etkisine dikkat çekti. “Mevsime yakın bir soğuk aldık. Yani kış mevsimini ocak ayında hissetmeye başladık” diyen Özdemir, şubat ayının genel olarak mevsim normallerinde geçeceğini söyledi.14-15 Şubat sonrası kar i̇htimali artıyorÖzdemir, şubat ayının ilk haftalarında güçlü bir kar ihtimali olmadığını belirterek, “Şubat ayının ortalarına doğru karlı sistemin oluşma ihtimali var. 14-15 Şubat’tan itibaren ay sonuna kadar kar yağışı ihtimalimiz yüksek. Bu ihtimali yüzde 50’nin üzerinde görüyorum” dedi. Bu sistemin İstanbul’u da kapsayabileceğini vurguladı.Prof. Dr. Orhan Şen: Tekrar kar geliyorMeteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tekrar kar geliyor” dedi. Şen, “Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir” ifadelerini kullandı.

