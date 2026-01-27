https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ummanda-25-fransiz-turisti-tasiyan-tekne-batti-olu-ve-yaralilar-var-1103063790.html
Umman’da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var
Umman’da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan tekne alabora oldu, üç kişi hayatını kaybetti. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T12:18+0300
2026-01-27T12:18+0300
2026-01-27T12:31+0300
dünya
umman
x
haberler
tekne faciası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1103063790.jpg?1769506282
Umman polisi, X’teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan bir tekne alabora olduğunu ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Olayla ilgili Fransız makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/memurlari-tasiyan-servis-kazasinda-aci-haber-hemsire-hayatini-kaybetti-1103061829.html
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
umman, x, haberler, tekne faciası
umman, x, haberler, tekne faciası
Umman’da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var
12:18 27.01.2026 (güncellendi: 12:31 27.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan tekne alabora oldu, üç kişi hayatını kaybetti.
Umman polisi, X’teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan bir tekne alabora olduğunu ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Olayla ilgili Fransız makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.