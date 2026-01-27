https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ummanda-25-fransiz-turisti-tasiyan-tekne-batti-olu-ve-yaralilar-var-1103063790.html

Umman’da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var

Umman’da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var

Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan tekne alabora oldu, üç kişi hayatını kaybetti. 27.01.2026

Umman polisi, X’teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan bir tekne alabora olduğunu ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Olayla ilgili Fransız makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

