Umman'da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var
Umman’da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var
Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan tekne alabora oldu, üç kişi hayatını kaybetti. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Umman polisi, X’teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan bir tekne alabora olduğunu ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Olayla ilgili Fransız makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
Umman’da 25 Fransız turisti taşıyan tekne battı: Ölü ve yaralılar var

12:18 27.01.2026 (güncellendi: 12:31 27.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan tekne alabora oldu, üç kişi hayatını kaybetti.
Umman polisi, X’teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Umman kıyısı açıklarında 25 Fransız turisti taşıyan bir tekne alabora olduğunu ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Olayla ilgili Fransız makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
