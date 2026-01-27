https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/memurlari-tasiyan-servis-kazasinda-aci-haber-hemsire-hayatini-kaybetti-1103061829.html
Memurları taşıyan servis kazasında acı haber: Hemşire hayatını kaybetti
Memurları taşıyan servis kazasında acı haber: Hemşire hayatını kaybetti
Denizli'den Buldan'a görev yapan memurları taşıyan servis, şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. 25 kişinin yaralandığı kazada, ağır... 27.01.2026
Kaza, sabah saatlerinde Denizli–Manisa kara yolu Yenicekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli il merkezinde ikamet eden ve Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı.Edinilen bilgilere göre, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.25 kişi yaralandıKazada 25 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Hemşire kurtarılamadıAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
