https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/memurlari-tasiyan-servis-kazasinda-aci-haber-hemsire-hayatini-kaybetti-1103061829.html

Memurları taşıyan servis kazasında acı haber: Hemşire hayatını kaybetti

Memurları taşıyan servis kazasında acı haber: Hemşire hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Denizli’den Buldan’a görev yapan memurları taşıyan servis, şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. 25 kişinin yaralandığı kazada, ağır... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T11:02+0300

2026-01-27T11:02+0300

2026-01-27T11:02+0300

türki̇ye

kaza

denizli

sağlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103061671_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9aee15aee9d4b2bd19dc150ae38d0b84.jpg

Kaza, sabah saatlerinde Denizli–Manisa kara yolu Yenicekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli il merkezinde ikamet eden ve Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı.Edinilen bilgilere göre, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.25 kişi yaralandıKazada 25 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Hemşire kurtarılamadıAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/meteoroloji-uzmanlari-tarih-verip-uyardi-istanbula-tekrar-kar-geliyor-1103056987.html

türki̇ye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, denizli, sağlık