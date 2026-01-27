https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/trump-sara-ile-telefonda-gorustu-suriyedeki-durumla-ilgili-harika-bir-gorusme-yaptim-1103077922.html

Trump, Şara ile telefonda görüştü: 'Suriye'deki durumla ilgili harika bir görüşme yaptım'

ABD Başkanı Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ülkedeki durum hakkında harika bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.Trump gazetecilere açıklamasında, "Suriye'nin son derece saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile Suriye ile ilgili her konuda harika bir görüşme yaptım" dedi.

