Fico: Ukrayna’daki çatışma bittikten sonra herkes Rusya’ya iş yapmaya koşacak
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa ülkelerinin Rusya ile iş ilişkileri kurmak için birbiriyle yarışacağını... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T19:26+0300
Slovakya Başbakanı Robert Fico düzenlediği basın toplantısında, AB’nin 2027 yılında yürürlüğe girecek Rus gazı ithalatına yönelik yasağını eleştirerek, o tarihe kadar savaşın sona ereceğine inandığını dile getirdi. Başbakan, Avrupa’nın ekonomik gerçeklerden uzak ideolojik kararlar aldığını ve bunun bedelini tüm kıtanın ödediğini savundu.Fico, “Çatışma bittikten sonra herkes iş görüşmeleri yapmak için adeta ‘ayaklarını kırarcasına’ Rusya’ya koşacak” ifadelerini kullandı.Slovakya Başbakanı, daha önce yaptığı açıklamada, Macaristan ve Slovakya’nın AB Konseyi’nin Rus gazı ithalatına getirdiği yasağa hukuki yollardan ayrı ayrı itiraz etmeye hazırlandığını söylemişti.AB Konseyi, 26 Ocak’ta aldığı kararla, 2027 yılından itibaren Rusya’dan Avrupa Birliği’ne doğal gaz tedarikini tamamen yasaklama kararını onaylamıştı.
