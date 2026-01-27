https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriye-basinindan-aciklama-cumhurbaskani-sara-moskovayi-ziyaret-edecek-1103052397.html

Suriye basınından açıklama: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek

Suriye TV tarafından yapılan açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, çarşamba günü Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Suriye televizyonunun bildirdiğine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 28 Ocak'ta Moskova'yı ziyaret edecek. Televizyon kanalı, Şara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini de belirtti.Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.Putin, Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti.

