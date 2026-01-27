https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriye-basinindan-aciklama-cumhurbaskani-sara-moskovayi-ziyaret-edecek-1103052397.html
Suriye basınından açıklama: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek
Suriye basınından açıklama: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek
Suriye TV tarafından yapılan açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, çarşamba günü Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği bildirildi.
Suriye televizyonunun bildirdiğine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 28 Ocak'ta Moskova'yı ziyaret edecek. Televizyon kanalı, Şara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini de belirtti.Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.Putin, Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti.
Suriye TV tarafından yapılan açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, çarşamba günü Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği bildirildi. Konuyla ilgili her iki ülkeden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Suriye televizyonunun bildirdiğine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 28 Ocak'ta Moskova'yı ziyaret edecek. Televizyon kanalı, Şara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini de belirtti.
Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Putin, Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti.