Trump: Güney Kore'ye gümrük vergilerini yüzde 25'e yükselttim

Ticaret Anlaşmalarımız Amerika için son derece önemlidir. Bu anlaşmaların her birinde, üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda gümrük vergi̇leri̇mi̇zi̇ hızlı bir şekilde düşürdük. Elbette, ticaret ortaklarımızın da aynı şekilde hareket etmesini bekliyoruz.

Güney Kore Yasama Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşmaya uymamaktadır. Başkan Lee ile ben, 30 Temmuz 2025’te her iki ülke için de harika bir anlaşmaya vardık ve 29 Ekim 2025’te Kore’de bulunduğum sırada bu şartları yeniden teyit ettik. Peki Kore Yasama Meclisi bunu neden onaylamadı?

Kore Yasama Meclisi’nin, bu tarihi Ticaret Anlaşmamızı hayata geçirmemesi -ki bu kendi takdirleridir- nedeniyle, Güney Kore’ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.