Trump: Güney Kore'ye gümrük vergilerini yüzde 25'e yükselttim
Trump: Güney Kore'ye gümrük vergilerini yüzde 25'e yükselttim
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye gümrük vergilerini yüzde 25'e yükselttiğini açıkladı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yapılan anlaşmada konuşulan yüzde 15'lik verginin Güney Kore Yasama Meclisi tarafından onaylanmaması sebebiyle yüzde 25'e yükselttiğini bildirdi.Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
01:24 27.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye gümrük vergilerini yüzde 25'e yükselttiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yapılan anlaşmada konuşulan yüzde 15'lik verginin Güney Kore Yasama Meclisi tarafından onaylanmaması sebebiyle yüzde 25'e yükselttiğini bildirdi.
Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Anlaşmalarımız Amerika için son derece önemlidir. Bu anlaşmaların her birinde, üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda gümrük vergi̇leri̇mi̇zi̇ hızlı bir şekilde düşürdük. Elbette, ticaret ortaklarımızın da aynı şekilde hareket etmesini bekliyoruz.

Güney Kore Yasama Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşmaya uymamaktadır. Başkan Lee ile ben, 30 Temmuz 2025’te her iki ülke için de harika bir anlaşmaya vardık ve 29 Ekim 2025’te Kore’de bulunduğum sırada bu şartları yeniden teyit ettik. Peki Kore Yasama Meclisi bunu neden onaylamadı?

Kore Yasama Meclisi’nin, bu tarihi Ticaret Anlaşmamızı hayata geçirmemesi -ki bu kendi takdirleridir- nedeniyle, Güney Kore’ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var
00:01
