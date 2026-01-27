https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sibiga-zelenskiy-toprak-ve-zaporojye-nukleer-santrali-konularini-gorusmek-icin-putinle-gorusmeye-1103078546.html

Sibiga: Zelenskiy, toprak ve Zaporojye Nükleer Santrali konularını görüşmek için Putin’le görüşmeye hazır

Sibiga: Zelenskiy, toprak ve Zaporojye Nükleer Santrali konularını görüşmek için Putin’le görüşmeye hazır

27.01.2026

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali gibi müzakerelerde çözüm bekleyen konuları görüşmek üzere doğrudan bir görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.Sibiga, Ukrayna basınından ‘Yevropeyskaya Pravda’ya verdiği demeçte, kendisine yöneltilen, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve topraklar müzakerelerde hala çözülmemiş konular mı?” sorusu üzerine açıklama yaptı.Bakan, “Bildiğiniz gibi, hala en hassas konular (toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali) üzerinde mutabakat sağlanabilmiş değil. Tam da bu konuların çözümü için Devlet Başkanı, Putin’le görüşmeye ve bunları müzakere etmeye hazır” dedi.'Ukrayna barış anlaşmasını ABD ile imzalayacak, ABD de Rusya ile'Sibiga, çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin 20 maddelik çerçeve anlaşmanın iki aşamalı olacağını, önce ABD ile Ukrayna arasında, ardından ABD ile Rusya arasında imzalanmasının planlandığını, Avrupa Birliği’nin ise taraf olarak yer almayacağını söyledi.Müzakerelerin şu anda sürdüğünü ve mevcut yapılandırmanın nihai olmadığını vurgulayan Sibiga, Avrupa Birliği’nin anlaşmada taraf olarak yer almasının öngörülmediğini, ancak AB’nin hem müzakere sürecinde hem de güvenlik garantileri boyutunda rol olacağını ifade etti.

