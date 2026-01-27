https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sibiga-zelenskiy-toprak-ve-zaporojye-nukleer-santrali-konularini-gorusmek-icin-putinle-gorusmeye-1103078546.html
Sibiga: Zelenskiy, toprak ve Zaporojye Nükleer Santrali konularını görüşmek için Putin’le görüşmeye hazır
Sibiga: Zelenskiy, toprak ve Zaporojye Nükleer Santrali konularını görüşmek için Putin’le görüşmeye hazır
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Vladimir Zelenskiy’nin, toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali konularını ele almak üzere Rusya Devlet... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T21:53+0300
2026-01-27T21:53+0300
2026-01-27T23:13+0300
dünya
andrey sibiga
ukrayna dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
vladimir putin
müzakere
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_3d1f3e81bb6e6e2acab714d2bda83e34.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali gibi müzakerelerde çözüm bekleyen konuları görüşmek üzere doğrudan bir görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.Sibiga, Ukrayna basınından ‘Yevropeyskaya Pravda’ya verdiği demeçte, kendisine yöneltilen, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve topraklar müzakerelerde hala çözülmemiş konular mı?” sorusu üzerine açıklama yaptı.Bakan, “Bildiğiniz gibi, hala en hassas konular (toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali) üzerinde mutabakat sağlanabilmiş değil. Tam da bu konuların çözümü için Devlet Başkanı, Putin’le görüşmeye ve bunları müzakere etmeye hazır” dedi.'Ukrayna barış anlaşmasını ABD ile imzalayacak, ABD de Rusya ile'Sibiga, çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin 20 maddelik çerçeve anlaşmanın iki aşamalı olacağını, önce ABD ile Ukrayna arasında, ardından ABD ile Rusya arasında imzalanmasının planlandığını, Avrupa Birliği’nin ise taraf olarak yer almayacağını söyledi.Müzakerelerin şu anda sürdüğünü ve mevcut yapılandırmanın nihai olmadığını vurgulayan Sibiga, Avrupa Birliği’nin anlaşmada taraf olarak yer almasının öngörülmediğini, ancak AB’nin hem müzakere sürecinde hem de güvenlik garantileri boyutunda rol olacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/trump-ukrayna-gorusmelerinde-cok-iyi-gelismeler-yasaniyor-1103078372.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_170:0:2898:2046_1920x0_80_0_0_4c3d6f0c95f304f22d6b1807c87372bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
andrey sibiga, ukrayna dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, vladimir putin, müzakere, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna
andrey sibiga, ukrayna dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, vladimir putin, müzakere, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna
Sibiga: Zelenskiy, toprak ve Zaporojye Nükleer Santrali konularını görüşmek için Putin’le görüşmeye hazır
21:53 27.01.2026 (güncellendi: 23:13 27.01.2026)
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Vladimir Zelenskiy’nin, toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali konularını ele almak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali gibi müzakerelerde çözüm bekleyen konuları görüşmek üzere doğrudan bir görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Sibiga, Ukrayna basınından ‘Yevropeyskaya Pravda’ya verdiği demeçte, kendisine yöneltilen, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve topraklar müzakerelerde hala çözülmemiş konular mı?” sorusu üzerine açıklama yaptı.
Bakan, “Bildiğiniz gibi, hala en hassas konular (toprak meselesi ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali) üzerinde mutabakat sağlanabilmiş değil. Tam da bu konuların çözümü için Devlet Başkanı, Putin’le görüşmeye ve bunları müzakere etmeye hazır” dedi.
'Ukrayna barış anlaşmasını ABD ile imzalayacak, ABD de Rusya ile'
Sibiga, çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin 20 maddelik çerçeve anlaşmanın iki aşamalı olacağını, önce ABD ile Ukrayna arasında, ardından ABD ile Rusya arasında imzalanmasının planlandığını, Avrupa Birliği’nin ise taraf olarak yer almayacağını söyledi.
Eğer sadece bu 20 maddelik çerçeveden söz edecek olursak, bu ikili bir belge; Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak. Elbette ABD'nin de Rusya ile bir anlaşma imzalaması gerekiyor.
Müzakerelerin şu anda sürdüğünü ve mevcut yapılandırmanın nihai olmadığını vurgulayan Sibiga, Avrupa Birliği’nin anlaşmada taraf olarak yer almasının öngörülmediğini, ancak AB’nin hem müzakere sürecinde hem de güvenlik garantileri boyutunda rol olacağını ifade etti.