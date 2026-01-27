https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/trump-ukrayna-gorusmelerinde-cok-iyi-gelismeler-yasaniyor-1103078372.html
Trump: Ukrayna görüşmelerinde ‘çok iyi gelişmeler’ yaşanıyor
Trump: Ukrayna görüşmelerinde ‘çok iyi gelişmeler’ yaşanıyor
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik sürdürülen barış müzakerelerinde olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti. 27.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Beyaz Saray önünde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, “Çok iyi olaylar yaşanıyor” dedi, ancak ayrıntı paylaşmadı.Daha önce Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından barış sürecinin “oldukça iyi bir noktada” olduğu belirtilmiş ve görüşmeler “tarihi” olarak nitelendirilmişti.BAE’de cumartesi günü sona eren iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Rus heyetine, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık etmişti. Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Geçen Perşembe akşamı Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
