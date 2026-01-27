https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/papel-sorusturmasi-15-kisi-tutuklandi-1103051630.html

PAPEL soruşturması: 15 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCMB ve MASAK raporları doğrultusunda 8 ilde operasyon başlatmıştı.Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahisle forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Yazılım, bilişim ve proje yönetimi alanlarında görevli bazı şüphelilerin, bu gelirlerin elektronik altyapılar üzerinden transferi ve gizlenmesine aktif olarak katıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

