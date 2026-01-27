https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/papel-sorusturmasi-15-kisi-tutuklandi-1103051630.html
PAPEL soruşturması: 15 kişi tutuklandı
PAPEL soruşturması: 15 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T00:31+0300
2026-01-27T00:31+0300
2026-01-27T00:31+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
yasa dışı
yasa dışı bahis
yasadışı bahis
para
kara para
kara para aklama
kripto para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCMB ve MASAK raporları doğrultusunda 8 ilde operasyon başlatmıştı.Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahisle forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Yazılım, bilişim ve proje yönetimi alanlarında görevli bazı şüphelilerin, bu gelirlerin elektronik altyapılar üzerinden transferi ve gizlenmesine aktif olarak katıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/papele-operasyon-tmsf-kayyum-atandi-41-kisi-icin-gozalti-karari-1102973005.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76938afbd5801bfbaa4b35db5de788c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇stanbul, yasa dışı, yasa dışı bahis, yasadışı bahis, para, kara para, kara para aklama, kripto para, nakit para
türkiye, i̇stanbul, yasa dışı, yasa dışı bahis, yasadışı bahis, para, kara para, kara para aklama, kripto para, nakit para
PAPEL soruşturması: 15 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCMB ve MASAK raporları doğrultusunda 8 ilde operasyon başlatmıştı.
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahisle forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Yazılım, bilişim ve proje yönetimi alanlarında görevli bazı şüphelilerin, bu gelirlerin elektronik altyapılar üzerinden transferi ve gizlenmesine aktif olarak katıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.