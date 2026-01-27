Türkiye
PAPEL soruşturması: 15 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCMB ve MASAK raporları doğrultusunda 8 ilde operasyon başlatmıştı.Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahisle forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Yazılım, bilişim ve proje yönetimi alanlarında görevli bazı şüphelilerin, bu gelirlerin elektronik altyapılar üzerinden transferi ve gizlenmesine aktif olarak katıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PAPEL soruşturması: 15 kişi tutuklandı

00:31 27.01.2026
İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCMB ve MASAK raporları doğrultusunda 8 ilde operasyon başlatmıştı.
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahisle forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Yazılım, bilişim ve proje yönetimi alanlarında görevli bazı şüphelilerin, bu gelirlerin elektronik altyapılar üzerinden transferi ve gizlenmesine aktif olarak katıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Papel'e operasyon, TMSF kayyum atandı: 41 kişi için gözaltı kararı
23 Ocak, 09:08
