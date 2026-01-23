https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/papele-operasyon-tmsf-kayyum-atandi-41-kisi-icin-gozalti-karari-1102973005.html

Papel'e operasyon, TMSF kayyum atandı: 41 kişi için gözaltı kararı

23.01.2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın dayanağını TCMB denetim raporu ile MASAK analizleri oluşturdu. Raporlarda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi.Yapılan tespitlere göre, söz konusu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya konuldu. Elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmaları kullanılarak paranın nakline aracılık edildiği değerlendirildi.41 şüpheli için gözaltı kararıSoruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer ve gizleme süreçlerine aktif katılım sağladığı belirlendi. Bu kapsamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.37 gözaltıİstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 zanlı yakalandı.Şüphelilerin malvarlıklarına el konularak ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

